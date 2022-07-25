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Krem Brüle (Creme Brulee) tarifi nasıl yapılır? Klasik Fransız tatlılarının en sevileni Krem Brüle yapımı!

25.07.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Krem Brüle, klasik Fransız tatlılarından ev sevilenleri arasında geliyor. Krem Brülenin yapımı oldukça merak ediliyor. Krem Brüle, az malzeme ile yapılan fakat çok fazla teknik ve dikkat edilmesi gereken noktaları barındırıyor. En iyi şekilde Krem Brüle tarifi yapmak isteyenler Krem Brülenin detaylı ve evde kolaylıkla yapılabilen tarifini araştırıyorlar. İşte Krem Brüle (Creme Brulee) tarifi ve detayları...

Krem Brüle (Creme Brulee) tarifi nasıl yapılır? Klasik Fransız tatlılarının en sevileni Krem Brüle yapımı!

Krem Brüle tarifi; oldukça detay ve teknik isteyen, tadı bir o kadar lezzetli
klasik bir Fransız tatlısı. Krem Brüleyi farklı aromalarla deneyerek lezzetine
fark katabilirsiniz. Bu tatlıyı tadanlar bir daha vazgeçemiyor. Siz de Krem Brüle tarifini denemek istiyorsanız, Krem Brüle malzemelerini, yapımını ve teknik detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

KREM BRÜLE (CREME BRULEE) TARİFİ MALZEMELER

-Yarım kg süt
-200 gr kutu krema
-5 adet yumurta
-1 paket vanilya

Üzeri İçin;

1 yemek kaşığı toz şeker (esmer şeker daha iyi bir seçenek)

KREM BRÜLE TARİFİ NASIL YAPILIR?

Bir kapta sütü, şekeri, kremayı iyice çırpın ardından tencereye alın.
Kenarları kabarcıklar çıkardığında, ocağın altını kapatın. Kremanın kesilmemesine dikkat edin.

Mikser kabına yumurtaları kırarak mikserle 2 dk. çırpın ve bu ılık sütten bir kepçe alın. Tekrar karıştırın.

Bu yumurtaları, tencereye çırparak ekleyin. Vanilyayı ekleyip, karıştırın. Sonra güveç kaplarını tepsiye yerleştirin. Tepsinin içerisine 1 su bardağı su dökün.

Güveç kaplarına, bu sütlü malzemeden bir iki kepçe dolduralım. Önceden ısıtılmış fırında, 200 derecede 20 dk. pişirin.

Daha sonra çıkardığınız Krem Brülelerin üzerlerine birer çay kaşığı toz şeker serpelim.

Yine 200 derecede, 10 dk. daha pişirelim. Kaseler soğuduktan sonra, servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.

KREM BRÜLE (CREME BRULEE) YAPMANIN TEKNİKLERİ

-Krema, süt ve şeker iyi bir şekilde çırpılmalıdır. Bu karışım, kaynatılmadan ocaktan alınmalıdır.

-Yumurtalar tencereye eklenmeden evvel, ılık sütlü karışımdan bir miktar alınarak yumurtalarla karıştırılmalıdır.

-Güveç kaplarının yerleştirildiği tepsiye su dökülerek, fırına verilmelidir.

-Tatlıların üzerine serpilen şeker, üzerlerinin daha güzel renk almasını sağlayacaktır.

-Tarifte paket vanilin yerine vanilya özütü ya da çubuk vanilya kullanarak daha orijinal bir tat yakalayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef creme brulee krem brule
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