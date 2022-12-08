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Kremalı panda puf: Kremalı panda puf nasıl yapılır?

08.12.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatlı atıştırmalıklar yediden yetmişe herkesin severek tükettiği aperatifler. Hele ki tadının yanı sıra görüntüsü ve servisi de sevimli olduğu zaman hem tat hem de görsel bir şölen hâline geliyor. Lezzet ve servis olarak bir şölen oluşturan kremalı panda puf tarifi çocuklarınızın severek yiyebileceği atıştırmalıklardan birisi.

Kremalı panda puf: Kremalı panda puf nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 5
Hazırlık Süresi 60dk
Pişirme Süresi 40dk
Kalori/Adet 230kal

Yapımı biraz zahmetli olsa da sonucuna değen görüntüsüyle birlikte severek yenmesine rağmen yemeğe kıyamayacağınız kremalı panda puf tarifini hemen denemelisiniz. Sizin için hazırladığımız kremalı panda puf tarifimiz:

MALZEMELER

  • 3 adet yumurta sarısı
  • 145 gr toz şeker
  • 100 gr un
  • 250 gr süt
  • 200 ml krema
  • 1 adet çubuk vanilya
  • 185 gr tereyağı
  • 100 gr şeker
  • 2 adet yumurta
  • Damla çikolata

TARİF

  • Krema için yumurta sarılarını 45 gram toz şekerle beyaz renk alana kadar çırpın.
  • Beyaz renk alan karışıma 25 gram un ekleyip çırpmaya devam edin.
  • Vanilya çubuğunu ortadan ikiye kesin ve içindeki çekirdekleri bıçak yardımıyla sıyırıp sütün içine atın.
  • Vanilyalı sütü ocakta ısıtın.
  • Krema için yumurta sarılarını toz şeker ile beyaz renk alana kadar çırpın ve unu ekleyerek çırpmaya devam edin.
  • Isınan sütü yumurtalı karışıma yavaş yavaş ekleyerek çırpın.
  • Karışan kremayı bir tencere içinde ocağa alın ve koyulaşana kadar pişirin.
  • Pişen kremayı bir kaba alın ve üzerini streç filmle kaplayıp dolapta soğumaya bırakın.
  • Kurabiye hamuru için 85 gram tereyağı ve 100 gram şekeri çırpın.
  • Karışımın üzerine 100 gram un ekleyip karıştırın.
  • Kurabiye hamurunu iki yağlı kâğıt arasında açın ve donması için kurabiye hamurunu dipfrize atın.
  • Hamur için 50 gram tereyağını eritin ve üzerine 75 gram un ekleyip pişirin.
  • Karışım soğuduktan sonra 2 tane yumurtayı tek tek kırın ve karıştırın.
  • Karışımı bir sıkma torbasına alın ve yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisine sıkın.
  • Kurabiye hamurunu dondurucudan çıkartıp diğer hamurlara uygun büyüklükte yuvarlaklar kesin.
  • Kestiğiniz kurabiye hamurunu yağlı kâğıda sıktığınız hamurların üzerine koyup bastırın.
  • 175 derece fırında 25 dakika pişirin.
  • Fırından çıktıktan sonra soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra üzerlerini kesin.
  • 200 gram kremayı sertleşene kadar çırpın ve dolapta beklettiğiniz kremayla karıştırın.
  • Üstlerini kestiğiniz hamurların içine kremayı doldurun.
  • Damla çikolatalarla panda şekli verip üstlerini kestiğiniz parçalarla kapatıp servis edin.


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Anahtar Kelimeler:
tatlı atıştırmalık krema

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