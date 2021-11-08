Kahvaltıların gözdesi krepi hiç böyle görmediniz! Kreple yapabileceğiniz birbirinden ilginç tarifler

Aynı tarifleri yapmaktan sıkıldınız veya istediğiniz tarif için gereken malzemeleri bulamadınız mı? Belki de sadece kreple yapınca nasıl olacağını merak ettiğiniz tarifler vardır. Birbirinden lezzetli ve ilginç krep tarifleriyle sizlere bu konuda bir fikir vermeyi umuyoruz. Şimdiden afiyet olsun!

KREPLİ TAVUK SARMA TARİFİ

KREP MALZEMELERİ

2 su bardağı süt

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

2 yumurta

2.5 su bardağı un

İÇ HARÇ İÇİN

500 gram tavuk göğsü

2 diş sarımsak

1 soğan

1-2 yeşil biber

3-4 yemek kaşığı bezelye

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı su

BEŞAMEL SOS İÇİN

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1.5 yemek kaşığı un

1.5 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz ve karabiber

ÜZERİ İÇİN

Kaşar rendesi

HAZIRLANIŞI

Krep malzemelerini karıştırıp olabildiğince ince şekilde arkalı önlü pişirin.

Beşamel sosu için tereyağını ve sıvı yağı eritin. Unu da ekleyip kavurun.

Kokusu çıkan una süt ekleyerek karıştırın. Kıvam aldığında baharatları ekleyerek altını kapatın.

Soğanı kavurun ve kestiğiniz tavukları, biberleri ve sarımsakları kavurun ve kalan malzemeleri ekleyin.

Kreplerin içine harçtan koyup sarın.

Üzerlerini beşamel sos ve kaşarla kapatın, 180 derecede üstü kızarana kadar pişirin.

LAZANYA SARMA TARİFİ

İÇ MALZEME

400 gram kıyma

1 soğan

1 biber

1 diş sarımsak

5 dal maydanoz

Baharatlar

1 rendelenmiş havuç

2-3 yemek kaşığı rendelenmiş kereviz

Domates püresi ve salça

DİĞER MALZEMELER

Beşamel sos

Krep hamuru

HAZIRLANIŞI

Soğan ve biberleri kavurun. Kıymayı ekleyin.

Kavrulan kıymaya sebzeleri, domatesi ve salçayı ekleyin. Suyunu çekene kadar pişirip baharatları da ekleyin.

Beşamel sosu ve krepleri ilk tarife göre hazırlayın.

Kreplerin içine harcı sarıp üstüne beşamel sos dökün. İsterseniz kaşar da koyabilirsiniz.

180 derecede 15-20 dakika pişirelim.

KREPLİ PRENSES PASTA TARİFİ

MALZEMELER

İlk tarifteki krep hamuru

1/2 su bardağı şeker

KREMASI

2 kutu krema

2 paket kremşanti

1 bardak süt

HAZIRLANIŞI