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Kahvaltıların gözdesi krepi hiç böyle görmediniz! Kreple yapabileceğiniz birbirinden ilginç tarifler

08.11.2021 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En güzel kahvaltılıklardan biri olan krep, yemeklerde de çok güzel oluyor desek inanır mısınız? Farklı yörelerde akıtma ve kaygana gibi isimlerle anılan kreple birbirinden lezzetli tarifler yaparak herkesi şaşırtabilirsiniz. Hem yemeklere farklı bir yorum katıp hem de lezzet şöleni yaşayabilirsiniz. Evdeki malzemelerle kolayca yapabileceğiniz ilginç krep tariflerine birlikte göz atalım.

Kahvaltıların gözdesi krepi hiç böyle görmediniz! Kreple yapabileceğiniz birbirinden ilginç tarifler

Aynı tarifleri yapmaktan sıkıldınız veya istediğiniz tarif için gereken malzemeleri bulamadınız mı? Belki de sadece kreple yapınca nasıl olacağını merak ettiğiniz tarifler vardır. Birbirinden lezzetli ve ilginç krep tarifleriyle sizlere bu konuda bir fikir vermeyi umuyoruz. Şimdiden afiyet olsun!

KREPLİ TAVUK SARMA TARİFİ

KREP MALZEMELERİ

  • 2 su bardağı süt

  • 1 su bardağı su

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 yumurta

  • 2.5 su bardağı un

İÇ HARÇ İÇİN

  • 500 gram tavuk göğsü

  • 2 diş sarımsak

  • 1 soğan

  • 1-2 yeşil biber

  • 3-4 yemek kaşığı bezelye

  • 1 yemek kaşığı salça

  • 1 su bardağı su

BEŞAMEL SOS İÇİN

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1.5 yemek kaşığı un

  • 1.5 su bardağı süt

  • 1 çay kaşığı tuz ve karabiber

ÜZERİ İÇİN

  • Kaşar rendesi

HAZIRLANIŞI

  • Krep malzemelerini karıştırıp olabildiğince ince şekilde arkalı önlü pişirin.

  • Beşamel sosu için tereyağını ve sıvı yağı eritin. Unu da ekleyip kavurun.

  • Kokusu çıkan una süt ekleyerek karıştırın. Kıvam aldığında baharatları ekleyerek altını kapatın.

  • Soğanı kavurun ve kestiğiniz tavukları, biberleri ve sarımsakları kavurun ve kalan malzemeleri ekleyin.

  • Kreplerin içine harçtan koyup sarın.

  • Üzerlerini beşamel sos ve kaşarla kapatın, 180 derecede üstü kızarana kadar pişirin.

LAZANYA SARMA TARİFİ

İÇ MALZEME

  • 400 gram kıyma

  • 1 soğan

  • 1 biber

  • 1 diş sarımsak

  • 5 dal maydanoz

  • Baharatlar

  • 1 rendelenmiş havuç

  • 2-3 yemek kaşığı rendelenmiş kereviz

  • Domates püresi ve salça

DİĞER MALZEMELER

  • Beşamel sos

  • Krep hamuru

HAZIRLANIŞI

  • Soğan ve biberleri kavurun. Kıymayı ekleyin.

  • Kavrulan kıymaya sebzeleri, domatesi ve salçayı ekleyin. Suyunu çekene kadar pişirip baharatları da ekleyin.

  • Beşamel sosu ve krepleri ilk tarife göre hazırlayın.

  • Kreplerin içine harcı sarıp üstüne beşamel sos dökün. İsterseniz kaşar da koyabilirsiniz.

  • 180 derecede 15-20 dakika pişirelim.

KREPLİ PRENSES PASTA TARİFİ

MALZEMELER

  • İlk tarifteki krep hamuru

  • 1/2 su bardağı şeker

KREMASI

  • 2 kutu krema

  • 2 paket kremşanti

  • 1 bardak süt

HAZIRLANIŞI

  • Krep hamuruna yarım su bardağı şekeri de karıştırıp pişirin.

  • Krema ve diğer malzemeleri karıştırın.

  • Kreplerin arasına kremadan sürüp üst üste dizin. İsteğe göre erimiş çikolata veya meyve ile süsleyebilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
krep tarifi
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