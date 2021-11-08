Kahvaltıların gözdesi krepi hiç böyle görmediniz! Kreple yapabileceğiniz birbirinden ilginç tarifler

Aynı tarifleri yapmaktan sıkıldınız veya istediğiniz tarif için gereken malzemeleri bulamadınız mı? Belki de sadece kreple yapınca nasıl olacağını merak ettiğiniz tarifler vardır. Birbirinden lezzetli ve ilginç krep tarifleriyle sizlere bu konuda bir fikir vermeyi umuyoruz. Şimdiden afiyet olsun!
KREP MALZEMELERİ
2 su bardağı süt
1 su bardağı su
1 çay kaşığı tuz
2 yumurta
İÇ HARÇ İÇİN
500 gram tavuk göğsü
2 diş sarımsak
1 soğan
1-2 yeşil biber
3-4 yemek kaşığı bezelye
1 yemek kaşığı salça
BEŞAMEL SOS İÇİN
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1.5 yemek kaşığı un
1.5 su bardağı süt
ÜZERİ İÇİN
HAZIRLANIŞI
Krep malzemelerini karıştırıp olabildiğince ince şekilde arkalı önlü pişirin.
Beşamel sosu için tereyağını ve sıvı yağı eritin. Unu da ekleyip kavurun.
Kokusu çıkan una süt ekleyerek karıştırın. Kıvam aldığında baharatları ekleyerek altını kapatın.
Soğanı kavurun ve kestiğiniz tavukları, biberleri ve sarımsakları kavurun ve kalan malzemeleri ekleyin.
Kreplerin içine harçtan koyup sarın.
İÇ MALZEME
400 gram kıyma
1 soğan
1 biber
1 diş sarımsak
5 dal maydanoz
Baharatlar
1 rendelenmiş havuç
2-3 yemek kaşığı rendelenmiş kereviz
DİĞER MALZEMELER
Beşamel sos
HAZIRLANIŞI
Soğan ve biberleri kavurun. Kıymayı ekleyin.
Kavrulan kıymaya sebzeleri, domatesi ve salçayı ekleyin. Suyunu çekene kadar pişirip baharatları da ekleyin.
Beşamel sosu ve krepleri ilk tarife göre hazırlayın.
Kreplerin içine harcı sarıp üstüne beşamel sos dökün. İsterseniz kaşar da koyabilirsiniz.
MALZEMELER
İlk tarifteki krep hamuru
KREMASI
2 kutu krema
2 paket kremşanti
HAZIRLANIŞI
Krep hamuruna yarım su bardağı şekeri de karıştırıp pişirin.
Krema ve diğer malzemeleri karıştırın.
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