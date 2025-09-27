Kreş skandalı! Baktığı bebeklere yapmadığı işkence kalmadı!

İngiltere'de Roksana Lecka adındaki 22 yaşındaki kreş çalışanı 21 bebeğe sistematik olarak fiziksel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bebekleri çimdiklediği, tırmaladığı, ittiği ve tekmelediği ortaya çıktı.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Kreşin güvenlik kameralarını inceleyen polis, bunun daha önce de yaşandığını gördü. Lecka kendisine yöneltilen bazı suçlamaları duruşma öncesinde kabul etti. Lecka, hafıza sorunu yaşadığını ve iş dışında özel sorunları olduğunu belirtti. Ancak savunması mahkemede yeterli bulunmadı.