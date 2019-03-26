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Kreşte 'çimdikli işkence' iddiası

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YAŞAM  | 26.03.2019 20:01 | Son Güncelleme

Uşak'ta temizlik işçisi olan Mustafa B. (39), otizmli 4 yaşındaki oğlu Enes Mahir B.'nin, yarım gün eğitim gördüğü özel kreşte, 'çimdikli' işkenceye maruz kaldığını iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kreşte 'çimdikli işkence' iddiası

Eşi Lale B. ve 2 çocuğuyla birlikte Sarayaltı Mahallesi'nde oturan ve öğrenci yurdunda temizlik işçisi olan Mustafa B., otizmli oğlu Enes Mahir B.'nin, 21 Şubat'ta, 1 Eylül Mahallesi'ndeki özel kreşte şiddete maruz kaldığını iddia etti.

"OĞLUMUZU SINIFA SOKMUYORMUŞ, KENDİ ODASINA GÖTÜRÜYORMUŞ"

Mustafa B., oğlunu kreşten aldıktan sonra eve geldiklerinde bacaklarının çeşitli yerlerindeki morlukları fark ettiklerini, ardından kurum müdürünü arayarak olayla ilgili bilgi almak istediklerini söyledi. Ertesi gün oğlunu Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürerek darp raporu aldığını belirten Mustafa B., "Kreş yetkilisine, morlukları sorduk, ancak kendileriyle bir alakasının olmadığını söylediler. Daha sonra hastaneye götürdük. Darp raporu verildi. Kreşten bize çocuğun bir yere çarpmış olabileceğini söylendi. Müdür, oğlumuzu sınıfa sokmuyormuş, kendi odasına götürüyormuş. Morlukların, çimdik sonucu oluştuğunu tahmin ediyoruz, düşme veya çarpma sonucu değil. Çimdikle işkence edilmiş. Bizim yaptığımızı bile söylediler, bizi suçladılar. Ben kendi çocuğuma neden böyle bir şey yapayım. Olayla ilgili şikayetçi olduk. Bizim ve onların ifadeleri alındı. Suçlular cezalarını çeksin" diye konuştu.

KREŞ SAHİBİ: AİLENİN AMACINI ANLAMIŞ DEĞİLİZ

Kreş sahibi psikolog A.Z. ise olayın kreşte meydana gelmediğini belirterek, "Aile bize karşı kötü niyetli davranıyor. Madem çocuğun başına böyle bir şey geldi, neden ertesi gün tekrar çocuğu getirip bıraktılar. Bizim kreşimizde asla böyle bir olay olmadı. Ailenin amacını anlamış değiliz. Güvenlik kamerası kayıtları da incelendi. Biz de aile hakkında şikayetçi olacağız" dedi.

Uşak Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, olayla ilgili idari soruşturma başlattıklarını söyledi. Ailenin şikayeti üzerine, savcılığın başlattığı soruşturma da sürüyor.

(DHA)

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