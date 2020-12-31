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Krill yağı nedir? Faydaları ve etkileri nelerdir?

Perihan Gövel Perihan Gövel 31.12.2020 15:12 | Son Güncelleme:
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Krill yağı nedir? Faydaları ve etkileri nelerdir?

Küçük bir deniz canlısı olan krill balığından elde edilen krill balığı yağı, insan sağlığı için son derece faydalı besinlerden biridir. Günümüzde kullanımı giderek artan krill yağı vitamin ve mineral bakımından da oldukça zengindir. İşte krill yağı ve krill yağının faydaları hakkındaki detaylar…

Geleneksel olarak tüketilen balık yağı ürünlerini tercih etmeyen tüketiciler için krill yağı alternatif bir sağlıklı besin kaynağıdır. İçeriğinde sağlıklı yağ asitleri bulunan krill yağı, bu sayede pek çok sağlık sorununa karşı son derece etkilidir. Yazımızın devamını inceleyerek krill yağı nedir, faydaları nelerdir gibi sorulara cevap bulabilirsiniz.

Krill Yağı Nedir?

Krill yağı, küçük bir deniz canlısı olan krill balığından elde edilen doğal bir yağdır. Krill balığı her ne kadar balık olarak kategorize edilse de son derece küçük bir yapıda olduğu için diğer balık türleri kadar yağlı değildir. Bu nedenle yağ asidi ve diğer içerikleri bakımından krill balığı diğer balık türlerinden ayrışır. Dolayısıyla diğer balık yağı türleri için bahsedilen kimi zararlı etkileri krill balığı yağı için genellemek doğru olmayacaktır. Krill, İskandinav dillerinde balina yemi anlamına gelen bir sözcüktür. Bu doğrultuda krill balığının diğer balık türlerine göre son derece farklı bir yapıda olduğu söylenebilir.

Krill balığı, daha çok Güney Antarktik ve Kuzey Kutbu denizlerinde rastlanan kabuklu bir canlıdır. Dolayısıyla krill yağının ana vatanının da bu bölgeler olduğunu söylemek isabetli olacaktır. Özellikle soğuk sularda yaşayan deniz canlısı türlerinin sağlık bakımından pek çok faydalı besinlere sahip olduğu bilinir. Bu bağlamda krill balığı ve yağı için de aynı şeyleri söylemek mümkündür. Krill yağı Omega 3 yağ asitleri açısından son derece zengin bir besin deposudur. Balıklar kendi vücut işleyişleri kapsamında Omega 3 üretmedikleri için bu yağ asitlerini içeren besinler almaları gerekir. Soğuk denizlerde bulunan algler bu anlamda son derece önemlidir; alglerin krill balığının temel besin kaynağı olduğu da söylenebilir.

Krill yağı kapsülü bileşenleri bakımından %25 civarı bir oranda Omega 3 ihtiva eder. Bunun dışında yağın içeriğinde lipit, trigliserit, fosfolipit, EPA, DHA, Omega 6 ve doymuş yağ asitleri gibi bileşenler de mevcuttur. Buna ek olarak soğuk denizlerden gelen bir yağ olması krill yağının diğer balık yağlarına göre çok daha az kirliliğe maruz kalması anlamına gelir. Bu nedenle krill yağı son derece doğal ve saftır. Kirli sularda bulunan canlılardan elde edilen yağın cıva gibi ağır metallere maruz kalma ihtimali son derece yüksektir. Krill yağında ise buna benzer riskler söz konusu değildir. Son zamanlarda daha fazla duyulmaya başlanan ve tüketimi giderek artan yağın sağlıklı beslenme açısından önemli görülmesinin bir sebebi de budur.

Krill Yağı Faydaları Nelerdir?

Krill yağının içerisinde bulunan Omega 3 yağ asitleri son derece faydalı bir besin kaynağıdır. Buna ek olarak fosfolipit türevi yağlar da insan sağlığı üzerinde oldukça etkilidir. Krill yağında bunlara ek olarak antioksidan etkileri bilinen astaksantin adlı bir pigment de bulunur. Krill yağı faydaları ve özelliklerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

  • Krill yağının, tıp literatüründe LDL olarak geçen kötü kolesterolü düşürdüğü ve iyi kolesterolü artırdığı bilinir. İçeriğinde bulunan Omega 3 sayesinde krill yağı kalp krizi ya da koroner arter rahatsızlıkları riskini en aza indirir.
  • Krill yağının spesifik faydalarından biri de beyin fonksiyonlarını geliştirmesidir. Yağın ayrıca, vücuttaki enfeksiyon ve iltihap gibi komplikasyonlarla mücadelede büyük bir yardımcı olduğu gözlemlenmiştir.
  • Krill yağı kullanan kadınların daha az adet ağrısı çektiği ve PMS yani adet öncesi sendrom semptomlarını daha az yaşadığı ifade edilir.
  • Yağın cilt üzerinde son derece faydalı olduğu bilinir. Özellikle kırışıklıkları ve yaşlılık belirtilerini azaltan krill yağı cildin genç ve diri kalmasını sağlar.
  • Cilt üzerindeki yaraların ve yüzeysel kesiklerin daha hızlı bir biçimde iyileşmesi için krill yağı kullanılır.
  • Yağın göz sağlığı için de önemli olduğu vurgulanmıştır. Özellikle genç yaşlarda göz bozukluğu ortaya çıkan kişilerde bozukluğun ilerlemesini durdurabilir ya da yavaşlatabilir. Krill yağının karaciğer çalışmasına yardımcı olduğu sıklıkla belirtilir. Bu doğrultuda kanı temizlemeye yardımcı olan yağ, karaciğerin fonksiyonlarını daha sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini sağlar.

Krill Yağının Yan Etkileri Nelerdir? Krill Yağı Nasıl Kullanılır?

Krill yağı, zengin bir mineral ve Omega 3 deposu olması itibarıyla önemli takviye gıdalardan biridir. Ancak pek çok takviye gıda ürününde olduğu gibi kullanım açısından dikkat edilmesi gereken bazı noktalar olduğunu belirtmek gerekir. Krill yağı kapsülü ürünlerinin maksimum verimliliğe ulaşabilmesi için bu noktalara dikkat etmek son derece önemlidir. Bu doğrultuda, özellikle kalıcı bir rahatsızlığı olan ya da halihazırda bir tedavi gören kimselerin öncelikle doktoruna danışması çok daha faydalı olacaktır. Özellikle kalp, tansiyon ve kanser gibi çeşitli hastalıklarda ya da hamilelik döneminde krill yağı kullanımı çeşitli yan etkilere neden olabilir. Uzmanlar, riskli görülmeyen durumlarda krill yağının 1-3 gram arası bir oranda kullanılmasını önerir. Bu doğrultuda ürünü, kahvaltı ya da akşam yemeği gibi öğünlerin hemen akabinde bol su ile birlikte tüketebilirsiniz. Bu noktada, takviye gıda ürünlerinin sağlıklı bir beslenmenin yerine geçmeyeceğini gözden kaçırmamak da son derece önemlidir.

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