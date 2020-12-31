Krill yağı nedir? Faydaları ve etkileri nelerdir?

Geleneksel olarak tüketilen balık yağı ürünlerini tercih etmeyen tüketiciler için krill yağı alternatif bir sağlıklı besin kaynağıdır. İçeriğinde sağlıklı yağ asitleri bulunan krill yağı, bu sayede pek çok sağlık sorununa karşı son derece etkilidir. Yazımızın devamını inceleyerek krill yağı nedir, faydaları nelerdir gibi sorulara cevap bulabilirsiniz.

Krill Yağı Nedir?

Krill yağı, küçük bir deniz canlısı olan krill balığından elde edilen doğal bir yağdır. Krill balığı her ne kadar balık olarak kategorize edilse de son derece küçük bir yapıda olduğu için diğer balık türleri kadar yağlı değildir. Bu nedenle yağ asidi ve diğer içerikleri bakımından krill balığı diğer balık türlerinden ayrışır. Dolayısıyla diğer balık yağı türleri için bahsedilen kimi zararlı etkileri krill balığı yağı için genellemek doğru olmayacaktır. Krill, İskandinav dillerinde balina yemi anlamına gelen bir sözcüktür. Bu doğrultuda krill balığının diğer balık türlerine göre son derece farklı bir yapıda olduğu söylenebilir.

Krill balığı, daha çok Güney Antarktik ve Kuzey Kutbu denizlerinde rastlanan kabuklu bir canlıdır. Dolayısıyla krill yağının ana vatanının da bu bölgeler olduğunu söylemek isabetli olacaktır. Özellikle soğuk sularda yaşayan deniz canlısı türlerinin sağlık bakımından pek çok faydalı besinlere sahip olduğu bilinir. Bu bağlamda krill balığı ve yağı için de aynı şeyleri söylemek mümkündür. Krill yağı Omega 3 yağ asitleri açısından son derece zengin bir besin deposudur. Balıklar kendi vücut işleyişleri kapsamında Omega 3 üretmedikleri için bu yağ asitlerini içeren besinler almaları gerekir. Soğuk denizlerde bulunan algler bu anlamda son derece önemlidir; alglerin krill balığının temel besin kaynağı olduğu da söylenebilir.