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Kripto para ile işlem yapanlardan vergi alınacak

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TEKNOLOJİ  | 29.07.2019 09:59 | Son Güncelleme

ABD vergi dairesi, IRS, kripto para ile büyük boyutlu işlemler yaptığını tespit ettiği 10 bin vergi mükellefine uyarı gönderdi. Uyarıda, mükelleflerin kripto para üzerinden elde ettikleri gelirden vergi ödemeleri gerektiği vurgulandı.

Kripto para ile işlem yapanlardan vergi alınacak

Kripto para dünyasında önemli bir kırılma yaşanmasına neden olabilecek bu hamle ile özellikle internet üzerinden kripto para ile satış yapan e-ticaret siteleri için önemli. Gelir vergisinden kaçınmak için kripto parayla alış/satışa yönelmenin önüne geçecek hamle nedeniyle kripto para kullanımının bir miktar gerilemesi bekleniyor.

Öte yandan vergi dairesinin kripto para üzerinden elde edilen geliri net olarak görebilmesi mümkün değil. Vergilendirilecek miktar kullanıcının beyanına bağlı bulunuyor. Yine de vergi dairesi  kripto para borsaları üzerinden bankalara büyük miktarlı para alıp gönderen kullanıcıları tespit edip inceleme altına alması mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
kripto para abd

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