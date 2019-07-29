Kripto para ile işlem yapanlardan vergi alınacak

Kripto para dünyasında önemli bir kırılma yaşanmasına neden olabilecek bu hamle ile özellikle internet üzerinden kripto para ile satış yapan e-ticaret siteleri için önemli. Gelir vergisinden kaçınmak için kripto parayla alış/satışa yönelmenin önüne geçecek hamle nedeniyle kripto para kullanımının bir miktar gerilemesi bekleniyor.

Öte yandan vergi dairesinin kripto para üzerinden elde edilen geliri net olarak görebilmesi mümkün değil. Vergilendirilecek miktar kullanıcının beyanına bağlı bulunuyor. Yine de vergi dairesi kripto para borsaları üzerinden bankalara büyük miktarlı para alıp gönderen kullanıcıları tespit edip inceleme altına alması mümkün.

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