Kristen Stewart’tan çok konuşulacak açıklamalar

Stewart röportajında film endüstrisinin ifade özgürlüğünü başka biçimlerde nasıl engellediğiyle ilgili olaraksa, “Birlikte olduğun kişiyle dışarı çıkamazsın, röportajda bunun hakkında konuşamazsın da ne demek?” diye sordu.

Porter’a konuşan 32 yaşındaki oyuncu, “Tanınır hale gelmeye başladıktan sonra sektördeki insanlar tarafından belirgin bir biçimde bana ‘İnsanlar eşcinsel olduğunu bilmemeli’ dendi. Ayrıca etkinliklerde ve fotoğraf çekimlerinde elbise ve yüksek topuklu ayakkabı giymem için baskı yapıldı. Hatta birçok durumda bunları giymeye zorlandım. Sanki lezbiyenler elbise ve topuklu ayakkabı giymiyormuş gibi” ifadelerini kullandı.

Bana tam olarak ‘Eğer kendine iyilik yapmak istiyorsan, kız arkadaşının elini tutarak dışarı çıkma. Böylece belki bir Marvel filminde oynayabilirsin’ dendi. Böyle insanlarla çalışmak istemiyorum.

Bazı insanların cinsiyetine ilişkin bir sınıflandırma yapma ihtiyacı hissettiğine değinen Stewart sözlerini şöyle sürdürdü:

Eski kafalı bir zihniyet tarafından bana şöyle dendi: ‘Kariyerini, başarını ve verimliliğini sürdürmek istiyorsun. Dünyada senden hoşlanmayan insanlar var ve bu kişiler senin kızlarla çıkmandan hoşlanmıyor ve kendini tırnak içinde lezbiyen olarak tanımlamamandan hoşlanmıyor ve sen kendini tırnak içinde heteroseksüel olarak da tanımlamıyorsun. İnsanlar merak ediyor, sen ne b...un?'

Nisan 2013’de Stewart’ın özel hayatı, Alacakaranlık’ta başrolü paylaştığı Robert Pattinson’la herkesin gözü önünde ayrılmasından ötürü yoğun bir şekilde mercek altına alınmıştı. Harper’s Bazaar’a verdiği röportajında Stewart, Pattinson’la ilişkisine önceki röportajlarında neden değinmediğini açıkladı.

Stewart şunları söyledi: Ben ve Rob birlikteyken, başvuracağımız bir örnek yoktu. Bizden o kadar çok şey alıp götürüldü ki bir yönünü kontrol etmeye çalışırken, ‘Hayır, bundan asla bahsetmeyeceğiz. Asla. Çünkü bu bizim ilişkimiz’ der gibiydik.



