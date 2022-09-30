Kriter eş anlamlısı nedir? Kriterin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kriter kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiş bir kelimedir. Fransızcada "yargı, ölçüt, kıstas" anlamına gelen "critère" kelimesinden alıntıdır. Türkçede de "ölçüt" anlamında kullanılan kriter kelimesi dilimize 20. yüzyılda geçmiş yeni bir kelimedir.

Kriterin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler farklı kelimelerin aynı anlamı taşımasına denir. Fransızcadan dilimize geçen kriter kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük bir tanedir. Kriter kelimesinin eş anlamı olan sözcük "ölçüt"tür.

Ölçüt kelimesi herhangi bir cümle içinde kriter kelimesi yerine kullanılabilir. Yazılışları ve okunuşları farklı olsa da kriter sözcüğü ile anlamdaş olduğu için kullanıldıkları cümlenin anlamını değişmez ya da bozmazlar. Hem kriter hem de eş anlamlı kelimeleri aynı cümlede kullanmak anlatım bozukluğuna yol açar. Bu nedenle sadece biri cümlede kullanılmalıdır.

Kriterin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zengin bir kelime haznesine sahip dillerden biri olan Türkçede birçok kelimenin eş anlamlı kelimesi de bulunur. Eş anlamlı kelimeleri günlük yaşamda hem yazı hem de konuşma dilinde kullanmak kelime dağarcığını geliştirdiği gibi tekrara düşmeye de engel olur. Kriterin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

Onların belirlemiş olduğu ölçütlerle yaşamak istemiyorum.

Dedektif romanlarında suçlu aranırken kullanılan ölçütleri biz de burada kullanabiliriz.

Seni diğerlerinden farklı olmanın tek ölçütü zeki oluşun.

Batı'nın sadece özelliklerini almakla kalmadık aynı zamanda Batı'nın uygarlık ölçütlerine çoktan uymuşuz.



