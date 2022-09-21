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Davranış eş anlamlısı nedir? Davranışın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

19.09.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dilin zenginleşmesini sağlayan pek çok durum vardır. Bunlardan biri de eş anlamlılıktır. Eş anlamlı kelimeler, dilde anlamsal yakınlık gösteren kelimeleri tanımlamak için kullanılır. Türkçenin kelime haznesinin genişliğini ve çeşitliliğinin sebeplerinden biri de eş anlamlı kelimelerin dilimizde oldukça yaygın kullanılmasıdır. Bunlardan biri olarak karşımıza çıkan davranış kelimesinin eş anlamı nedir?

Davranış eş anlamlısı nedir? Davranışın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kişiler arası etkileşimin sürdürülmesinde, düşünce ve hislerin karşı tarafa aktarılmasında kelimeler önemli bir yer alır. Bir dili oluşturan temel ögelerden biri olan kelimeler aynı zamanda kültürler arası aktarımın da sağlanmasına yardımcı olur. Dilin devingen yapısıyla birlikte dilin içinde bulunan kelimeler de yıllar boyunca kullanıma bağlı olarak farklılık göstermiştir. Toplumların değişen ve gelişen ihtiyaçlara yanıt vermek istemesi de bu farklılığın temelini oluşturmaktadır.
Kelimelerin karşıladığı anlamlar zaman içinde birbirine yaklaşmış ve bazı kelimeler benzer ya da aynı anlamı karşılamaya başlamıştır. Bu kelimeler eş anlamlı kelimelerdir. Eş anlamlı kelimeler, birbirinin yerini tutabilen ve bu esnada cümlede anlamsal olarak bir değişikliğe sebebiyet vermeyen kelimelerdir.

Hemen hemen her dilde yaygın olarak kullanılan anlamdaş kelimelere Türkçede de sıklıkla rastlanılır. Bu kullanım dildeki kelimelerin anlamının genişlemesini ve dilde zenginliğin oluşmasını sağlamaktadır. Davranış kelimesi de konuşma ve yazı dilinde karşımıza çıkan eş anlamlı kelimelerden biridir.

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Davranış kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kökeni Türkçe olan davranış kelimesi bir durum karşısında ortaya çıkan eylemleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre "Davranma işi, dıştan gözlenebilen tepkilerin bütünü ve bir uyarana karşı gösterilen tepki" gibi üç farklı anlamı vardır. Davranış kelimesi birden fazla eş anlamı bulunan kelimelerden biridir. Buna göre davranışın eş anlamlısı olarak karşımıza çıkan kelimeler şu şekildedir:

  • Tavır
  • Çizi
  • Eda
  • Fiil
  • Gidiş
  • Gidişat
  • İş
  • Davranım
  • Muamele
  • Hareket
  • Teamül

Bu kelimeler aynı ya da benzer anlamı karşılarlar. Bu sayede kullanıldığı bir cümlenin içinde birbirlerinin yerine geçebilen kelimelerdir.

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Davranışın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelere dilimizde sıklıkla rastlarız. Davranış kelimesi ve davranış eş anlamlısı olarak kullanılan kelimelerin cümle içinde örnek kullanımı ise şu şekildedir:

  • Uzun zamandır süren bu üzgünlük tavrı artık son bulmuştu.
  • Hareketleri bana karşı artık eskisi gibi değil.
  • Tartışmada gösterdiği fiilleri herkes tarafından takdirle karşılandı.
  • Zaman içinde yaşadığı üst üste gelen talihsizlikler, hayata karşı muamelesini değiştirdi.
  • Onun kokusunda masum bir eda vardı.
  • İki kişi hayatlarını birleştirdiğinde birbirlerinin gidişine ayak uydururlar.
  • Onlara yardım etmekle çok iyi bir iş yaptı aferin sana.
  • Erler teamül olarak ayrı bir yerde ayakta durup töreni seyrederlerdi
  • Bunların kim olduğunu ve gidişatlarının nereye varacağını iyi biliyor.
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