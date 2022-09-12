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Farklı eş anlamlısı nedir? Farklı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe çevresindeki toplulukların dilleriyle sürekli olarak etkileşimdedir. Bu çeşitli etkileşimler sonucunda dilimize çeşitli kelimeler geçmiştir. Bu kelimelerin dilimizde yer edinmeleriyle birlikte çeşitlilik artmıştır. Aynı zamanda başka dillerden geçen kelimelere Türkçe ekler ekleyerek daha başka kelimeler de türemiştir. Zaman içerisinde bu kelimelerle aynı anlama gelen kelimeler de oluşmuştur. Peki, farklı kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Farklı eş anlamlısı nedir? Farklı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Farklı kelimesi Arapça kökten gelse de Türkçe bir ek alarak oluşmuştur. Arapçada "ayrılma, ayrışma, ayırt etme" gibi anlamlara gelen "farḳ" kelimesinden türemiştir. Fark köküne eklenen "+lI" eklenerek "farklı" kelimesi dilimize kazandırılmıştır. Dilimizde de "benzerlerinden ayrılan" anlamını taşıyarak Arapça "fark" köküyle benzer bir anlamdadır. Farklı kelimesinin sözlükteki anlamı "aynı olmayan, diğerlerinden ayrılan, değişik"dir. Bu anlamları taşıyan eş anlamlı kelimeleri de bulunmaktadır.

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Farklı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Farklı kelimesi "aynı tür ya da aynı nitelikteki eş değerlerinden ayrılan, bir ya da birden çok özelliğiyle onlardan sıyrılan" anlamında kullanılmaktadır. Kelime kökenine baktığımızda dilimize başka bir dilden adapte olduğunu görmekteyiz. Zamanla dilimize yerleşip sıkça kullandığımız kelimeler arasına girmiştir. Farklı kelimesinin eş anlamlıları şu şekildedir:

  • Değişik
  • Başka
  • Ayrımlı
  • Bambaşka
  • Daha bir
  • Nispetsiz
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Farklının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Farklının eş anlamlısı olan sözcükler ile birçok cümle örnekleyebiliriz. Kelimenin anlamını tam olarak veren birçok eş anlamlı kelimesi vardır. Bu kelimelerle cümle örneklerini şöyle verebiliriz:

  • Yemek yarışmasını kazanmasının sebebi diğer yarışmacılardan çok değişik lezzetler sunmasıydı.
  • Yazarın hikâyeleri şiirlerine göre daha bir güzeldi.
  • Bambaşka bir doğal güzelliğe sahip bir ormanda yaşıyordu.
  • Komşumuzun köpeğinde başka bir güzellik vardı.
  • Dikkatini topladı, yürüyen insanlara daha bir titizlikle bakmaya çalıştı ama nafile.
  • Elbisenin kumaşlarını o kadar nispetsiz kesmişlerdi ki elbise çuvala benzemişti.
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