Farklı eş anlamlısı nedir? Farklı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Farklı kelimesi Arapça kökten gelse de Türkçe bir ek alarak oluşmuştur. Arapçada "ayrılma, ayrışma, ayırt etme" gibi anlamlara gelen "farḳ" kelimesinden türemiştir. Fark köküne eklenen "+lI" eklenerek "farklı" kelimesi dilimize kazandırılmıştır. Dilimizde de "benzerlerinden ayrılan" anlamını taşıyarak Arapça "fark" köküyle benzer bir anlamdadır. Farklı kelimesinin sözlükteki anlamı "aynı olmayan, diğerlerinden ayrılan, değişik"dir. Bu anlamları taşıyan eş anlamlı kelimeleri de bulunmaktadır.

Farklı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Farklı kelimesi "aynı tür ya da aynı nitelikteki eş değerlerinden ayrılan, bir ya da birden çok özelliğiyle onlardan sıyrılan" anlamında kullanılmaktadır. Kelime kökenine baktığımızda dilimize başka bir dilden adapte olduğunu görmekteyiz. Zamanla dilimize yerleşip sıkça kullandığımız kelimeler arasına girmiştir. Farklı kelimesinin eş anlamlıları şu şekildedir:

Değişik

Başka

Ayrımlı

Bambaşka

Daha bir

Nispetsiz

Farklının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Farklının eş anlamlısı olan sözcükler ile birçok cümle örnekleyebiliriz. Kelimenin anlamını tam olarak veren birçok eş anlamlı kelimesi vardır. Bu kelimelerle cümle örneklerini şöyle verebiliriz:

Yemek yarışmasını kazanmasının sebebi diğer yarışmacılardan çok değişik lezzetler sunmasıydı.

Yazarın hikâyeleri şiirlerine göre daha bir güzeldi.

Bambaşka bir doğal güzelliğe sahip bir ormanda yaşıyordu.

Komşumuzun köpeğinde başka bir güzellik vardı.

Dikkatini topladı, yürüyen insanlara daha bir titizlikle bakmaya çalıştı ama nafile.

Elbisenin kumaşlarını o kadar nispetsiz kesmişlerdi ki elbise çuvala benzemişti.



