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  4. Kritik Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim kazanacak? Futbolseverlerin haftalardır beklediği derbiyi Ümit Karan Mynet'e yorumladı: "Orta sahadan sürpriz bir isim maça damga vuracak"

Kritik Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim kazanacak? Futbolseverlerin haftalardır beklediği derbiyi Ümit Karan Mynet'e yorumladı: "Orta sahadan sürpriz bir isim maça damga vuracak"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
24.02.2025 12:19
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Futbolseverlerin haftalardır beklediği dev derbiye saatler kaldı. Sahada mücadele edecek iki takım da büyük bir heyecanla bu kritik maça hazırlanırken, herkesin aklında aynı soru var: Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim kazanacak? Mynet'e özel açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın efsanesi Ümit Karan, haftalardır beklenen büyük derbi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kritik Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim kazanacak? Futbolseverlerin haftalardır beklediği derbiyi Ümit Karan Mynet'e yorumladı: "Orta sahadan sürpriz bir isim maça damga vuracak"
Mynet Özel Haber

Mynet'e açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın efsane ismi Ümit Karan, haftalardır beklenen kritik Galatasaray- Fenerbahçe derbisi hakkında çarpıcı detaylara dikkat çekti. Karan'a göre derbi çok gergin geçecek ve skor sarı-kırmızılıların lehine olacak.

umit karan

"GERGİN BİR MAÇ OLACAK"

Derbiye ilişkin görüşlerini paylaşan Karan, maçın haftalardır büyük bir heyecanla beklendiğini belirtti:

"Herkes bu maçı bekliyor haftalardır. Gergin bir maç olacak, sahada skoru değiştirebilecek farklı yetenekte oyuncular var."

GALATASARAY-FB

ÜMİT KARAN’IN DERBİ SKOR TAHMİNİ

Mücadelenin sonucu hakkında iddialı bir tahminde bulunan Karan, Galatasaray’ın derbiyi 3-2 kazanacağını söyledi.

GALATASARAY-FENER2

MAÇIN YILDIZI KİM OLACAK?

Ümit Karan, derbinin yıldız isminin hücum hattından değil orta sahadan çıkacağını belirtti. En-Nesyri ve Osimhen’in ön planda olmasının beklendiğini ancak bir ismin sürpriz yapabileceğini söyledi.

frankowski

"Maçın yıldızı orta sahadan çıkacak. Przemysław Frankowski sürpriz yapabilir. Diğer oyuncuların yeteneklerini biliyoruz ama Frankowski sürpriz yapabilir."

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