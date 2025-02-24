Kritik Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim kazanacak? Futbolseverlerin haftalardır beklediği derbiyi Ümit Karan Mynet'e yorumladı: "Orta sahadan sürpriz bir isim maça damga vuracak"

Mynet'e açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın efsane ismi Ümit Karan, haftalardır beklenen kritik Galatasaray- Fenerbahçe derbisi hakkında çarpıcı detaylara dikkat çekti. Karan'a göre derbi çok gergin geçecek ve skor sarı-kırmızılıların lehine olacak.

"GERGİN BİR MAÇ OLACAK"

Derbiye ilişkin görüşlerini paylaşan Karan, maçın haftalardır büyük bir heyecanla beklendiğini belirtti:

"Herkes bu maçı bekliyor haftalardır. Gergin bir maç olacak, sahada skoru değiştirebilecek farklı yetenekte oyuncular var."

ÜMİT KARAN’IN DERBİ SKOR TAHMİNİ

Mücadelenin sonucu hakkında iddialı bir tahminde bulunan Karan, Galatasaray’ın derbiyi 3-2 kazanacağını söyledi.

MAÇIN YILDIZI KİM OLACAK?

Ümit Karan, derbinin yıldız isminin hücum hattından değil orta sahadan çıkacağını belirtti. En-Nesyri ve Osimhen’in ön planda olmasının beklendiğini ancak bir ismin sürpriz yapabileceğini söyledi.

"Maçın yıldızı orta sahadan çıkacak. Przemysław Frankowski sürpriz yapabilir. Diğer oyuncuların yeteneklerini biliyoruz ama Frankowski sürpriz yapabilir."