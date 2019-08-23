Kronik Yorgunluk 1: Tiroid

Yorgunluk ve kronik yorgunluk biz doktorların orta yaştan ileri yaşa kadar yetişkinlerden duydukları en yaygın şikayetler arasında geliyor. Hastalar tipik olarak sürekli yorgun olduklarını, hatta sabahları bile yorgun kalktıklarını ifade ederler. Uzun çalışma saatlerinden ve çocuk sahibi olanlar çocuklara yetişememe sıkıntısından dert yanmaya meyilli olurlar. Bu faktörler kesinlikle söz konusu problemin bir parçası olabilir ama gerçekte tüm hikâye bundan mı ibaret acaba?

Çoğu durumda, bahsedilen ilk semptom kronik yorgunluktur. Bazı durumlarda, yeterli kalitede uyku almanın önemini vurgulamak dahi bu hastalara tedavi programlarının bir parçası olarak yeterli desteği sağlamaktadır. Ancak birçok durumda uyku kalitesi asıl hikayenin dışında kalmaktadır. Hem erkek hem de kadınlar için hormon seviyesini doğrudan etkileyen ve enerji seviyesini etkileyen temel koşullar bulunmaktadır. Bunlar, ideal kilonuzu ne kadar iyi koruyabildiğinize kadar etki etmektedir.

Ne yaparsanız yapın veya kaç saat uyursanız uyuyun yorgunluğunuzu atamıyorsanız, en bilinen 6 yorgunluk nedeni ile ilgili paylaşacağım yazılara göz atmanızı öneririm.