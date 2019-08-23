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Kronik Yorgunluk 1: Tiroid

Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar
SAĞLIK  | 23.08.2019 15:01 | Son Güncelleme

Yaklaşan sonbahar ayları ile birlikte pek çoğumuz yorgunluk hissetmeye başlayacağız. Rejeneratif Tıp Uzmanı Dr. Aşkın Nasırcılar en bilinen 6 kronik yorgunluk nedeni ve çareleri hakkında bilgiler paylaştı. İlk konumuz; Tiroid Hastalığı

Kronik Yorgunluk 1: Tiroid

Yorgunluk ve kronik yorgunluk biz doktorların orta yaştan ileri yaşa kadar yetişkinlerden duydukları en yaygın şikayetler arasında geliyor. Hastalar tipik olarak sürekli yorgun olduklarını, hatta sabahları bile yorgun kalktıklarını ifade ederler. Uzun çalışma saatlerinden ve çocuk sahibi olanlar çocuklara yetişememe sıkıntısından dert yanmaya meyilli olurlar. Bu faktörler kesinlikle söz konusu problemin bir parçası olabilir ama gerçekte tüm hikâye bundan mı ibaret acaba?

Çoğu durumda, bahsedilen ilk semptom kronik yorgunluktur. Bazı durumlarda, yeterli kalitede uyku almanın önemini vurgulamak dahi bu hastalara tedavi programlarının bir parçası olarak yeterli desteği sağlamaktadır. Ancak birçok durumda uyku kalitesi asıl hikayenin dışında kalmaktadır. Hem erkek hem de kadınlar için hormon seviyesini doğrudan etkileyen ve enerji seviyesini etkileyen temel koşullar bulunmaktadır. Bunlar, ideal kilonuzu ne kadar iyi koruyabildiğinize kadar etki etmektedir.

Ne yaparsanız yapın veya kaç saat uyursanız uyuyun yorgunluğunuzu atamıyorsanız, en bilinen 6 yorgunluk nedeni ile ilgili paylaşacağım yazılara göz atmanızı öneririm.

İşte yorgunluk nedenlerinin ilki: TİROİD

Tiroid Hastalığı

Tiroid hastalığı kadınlar ve ileri yaştaki erkeklerde özellikle bir risk faktörüdür.

Tiroid hastalığının semptomları şunlardır:

• Sürekli Yorgunluk

• Karamsarlık

• Kas ve Eklem Ağrısı

• Kilo Kaybı veya Kilo Alma

• Görme Problemleri

• İş Performansında Azalma

• Vücut Isısında Dalgalanmalar

• İştahın Azalması veya Artması

Tiroid, vücudun ana salgı bezlerinden biridir. Neredeyse tüm vücut fonksiyonlarını bir şekilde etkileyen derecede hormon salgılar. Tiroid şu işlevler açısından önemlidir:

• Vücut Isısı

• Kalp Hızı

• Protein Üretimi

• Metabolizma

Tiroid Hastalığının Nedenleri

Tiroid hastalığına etki eden birtakım faktörler bulunmaktadır. Bunlar:

• Hormon Dengesizlikleri

• Gıda İntoleransı

• Radyasyon

• Toksin Maruziyeti

• Beslenme Problemleri

Tiroide Bağlı Semptomları Gidermek İçin Uygulanabilecek Doğal Yöntemler

Eğer tiroid nedeniyle kronik bir yorgunluk hissediyorsanız, işte bu semptomları gidermek için aşağıdaki yöntemler yardımcı olabilir:

• Beslenmenizden glüteni çıkarın.

• Plastik ve alüminyum yerine cam kaplar kullanın. Pek çok insan toksinlere ve ağır metallere karşı duyarlıdır, bunların içerisinde BPA (Bisfenol A) bulunabilir.

• Doktorunuzdan iyot ve selenyum seviyenizi kontrol etmesini isteyin. Değerleriniz düşükse, artırmak için gıdalar ve/veya takviyeler alın.

• Devedikeni, zerdeçal, klorella ve kişniş gibi özler ve otlar içeren ağır bir metal detoksu yapın.

• Dişlerinizde metal dolgular varsa, bunların metal olmayan kompozit dolgular ile değiştirilmesi için doktora başvurun.

• Adaptojen bitkiler tüketin. Ginseng, kutsal fesleğen ve meyan kökü gibi adaptojen bitkiler vücut işlevleri üzerinde normalleştirici bir etkiye sahiptir ve vücudun strese adapte olmasına yardımcı olur.

• Karbonhidrat gibi “boş kalori” alımınızı azaltın, yerine yağsız protein ve sağlıklı yağ tüketiminizi artırın.

Önümüzdeki hafta yorgunluğun en bilindik nedenlerinden biri olan "hareketsiz yaşam tarzı" ile ilgili önemli bilgiler paylaşacağım.

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Anahtar Kelimeler:
sonbahar yorgunluğu tiroid

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