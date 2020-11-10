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KTO Karatay Üniversitesinden Azerbaycan’a destek

KONYA HABERLERİ  | 10.11.2020 16:01 | Son Güncelleme

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, bir bildiri yayımlayarak Şuşa’nın işgalden kurtarılması ve uzun süre devam eden işgali sonlandıran anlaşmanın Azerbaycan lehine imzalanmasından dolayı Azerbaycan’ı tebrik etti.KTO Karatay Üniversitesi tarafından yayımlanan bildiride, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Dağlık Karabağ’daki Ermenistan işgalinin sona ermesi konusunda 1993’te kabul edilen 4 kararı, bugüne kadar uygulanmamış ve uluslararası toplum bu konuya adeta kulak tıkamıştır.

KTO Karatay Üniversitesinden Azerbaycan’a destek

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, bir bildiri yayımlayarak Şuşa’nın işgalden kurtarılması ve uzun süre devam eden işgali sonlandıran anlaşmanın Azerbaycan lehine imzalanmasından dolayı Azerbaycan’ı tebrik etti.
KTO Karatay Üniversitesi tarafından yayımlanan bildiride, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Dağlık Karabağ’daki Ermenistan işgalinin sona ermesi konusunda 1993’te kabul edilen 4 kararı, bugüne kadar uygulanmamış ve uluslararası toplum bu konuya adeta kulak tıkamıştır. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan topraklarında, Ermenistan tarafından sürdürülen gayri hukuki ve gayri ahlaki işgal, kabul edilemez bir durumdur. Özellikle son yıllarda Ermenistan’ın masum sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, Birleşmiş Milletler’in de her zaman desteklediği temel yaşam ve eğitim haklarından Azerbaycanlı kardeşlerimizi mahrum bırakmıştır. Ermenistan’ın masum sivillere yönelik 27 Eylül’de başlayan saldırıları neticesinde harekete geçen Azerbaycan ordusu, Karabağ’ın kalbi olarak ifade edilen Şuşa kentini işgal altından kurtararak büyük bir zafer kazanmıştır. Akabinde uzun süredir devam eden Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanması, sadece Azerbaycan’da değil ülkemizde de büyük bir coşkuyla karşılanmıştır. KTO Karatay Üniversitesi olarak, Azerbaycan’ın uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında; sivil halkını korumak ve toprak bütünlüğünü sağlamak için gerçekleştirdiği savunmasını destekliyor, masum sivillere yönelik son yıllarda onlarca saldırı düzenleyen Azerbaycan halkının temel yaşam ve eğitim haklarından mahrum bırakan Ermenistan’ın yaptığı saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyoruz. İki devlet, tek millet anlayışı çerçevesinde, 30 yıl önce yaşanan acıların sona erecek olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Savaş meydanında mertçe bir zafer kazanan Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyor, her zaman ve her koşulda Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyoruz. Can Azerbaycan’ı “Türk’ün esareti kabul etmeyeceğini ve bir karış toprağından vazgeçmeyeceğini” bir kez daha tüm dünyaya gösterdiği için kutluyoruz" denildi.

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