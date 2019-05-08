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Küba'da 5 milyon turist hedefi

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 08.05.2019 09:00 | Son Güncelleme

Küba Turizm Bakanı Manuel Marrero Cruz, Küba'yı ziyaret eden turistlerin sayısını bu yıl 5 milyonun üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Küba'da turizm sektöründe faaliyet gösteren yatırımcıların güvenliğini garanti ediyoruz." dedi.

Küba'da 5 milyon turist hedefi

Bakan Cruz ve Uluslararası Küba Turizm Fuarı'nın (FITCUBA) konuk ülkesi İspanya'nın Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Maria Reyes Maroto Illera, fuarın resmi açılışını gerçekleştirdi.

Cruz, burada yaptığı konuşmada, Küba'da turizm sektöründeki gelişmeleri ve ülkenin bu alanda yeni dönem hedeflerini anlattı.

Bu yıl başkent Havana'nın kuruluşunun 500'üncü yıl dönümünü kutladıklarını anımsatan Cruz, 51 hava yolu şirketinin kente uçuş gerçekleştirdiğini ve Havana'nın 36 şehirle bağlantısının olduğunu söyledi. Cruz, özellikle kasım-nisan döneminde kente haftada 450 uçuşun yapıldığı bilgisini verdi.

5 MİLYON TURİST HEDEFİ

Yabancı yatırımcılar ve hükümetlerin Küba'da turizm sektörünün gelişmesinde önemli rolü olduğuna işaret eden Cruz, "Küba'yı geçen yıl 4 milyon 732 bin kişi ziyaret etti. Rakamı bu yıl 5 milyonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Küba'da şubat ayında kabul edilen yeni anayasayla gelen düzenlemelerin yabancı yatırımcıları koruduğunu vurgulayan Cruz, "Küba'da turizm sektöründe faaliyet gösteren yatırımcıların güvenliğini garanti ediyoruz." ifadesini kullandı.

Cruz, yeni dönemde turizm alanında yeni alternatifler sunulması, otellerin doluluk oranının ve kalitenin artırılmasıyla bu alanda teknolojiden daha fazla yararlanmaya yönelik çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını dile getirdi.

40 ÜLKEDEN 2 BİNİ AŞKIN KATILIMCI

Bu yıl 39'uncusu düzenlenen Uluslararası Küba Turizm Fuarı'na 40 ülkeden 2 bini aşkın kişi katılıyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden seyahat acenteleri, hava yolu şirketleri, oteller ve ilgili derneklerin yer aldığı fuarda sunum ve konferansların yanı sıra ikili görüşmeler yapılıyor.

Ana teması turizm etkinlikleri ve teşvikleri olan fuarda, misafir ülke olarak belirlenen İspanya'ya yönelik özel sunum ve etkinlikler düzenleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Küba turizm

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