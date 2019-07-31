MAGAZİN

Kubilay Aka-Miray Daner çiftinden üzen haber! Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.07.2019 20:53 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Kubilay Aka, sosyal medya hesabından sevgilisi Miray Daner ile ilişkisinin sona erdiğini duyurdu.

Kubilay Aka-Miray Daner çiftinden üzen haber! Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Ünlü oyuncu ayrılık kararını Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Söyleyecek çok fazla şey var, susacak da... Ortak kararımız doğrultusunda ayrılmaya karar verdik. Bundan sonrası için dostluğumuz baki kalacak sevgimse ebedi. İki buçuk seneye yakın olan ilişkimizde her şeye karşı dimdik durduk ilişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım. Bu yüzden bir ihanet söz konusu bile olamaz. Hoşçakal Miroşum, mavim, huzurum, her şeyim. Sen hep çok özel olacaksın, ben de hep yanında senin destekçin olacağım."

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Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka Miray Daner ayrılık

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