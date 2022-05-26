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Kubilay Aka'nın fotoğraflarını ifşa etmişti! Mahkemeden karar çıktı

26.05.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Kubilay Aka'nın fotoğrafları eski sevgilisi tarafından ifşa edilmişti. Aka'nın eski sevgilisiyle birbirlerinden şikayetçi olması sonrası dava açılmıştı. Taraflar arasında uzlaşma sağlandığı gerekçesiyle davanın düşürülmesine hükmedildi.

Kubilay Aka'nın fotoğraflarını ifşa etmişti! Mahkemeden karar çıktı

Kubilay Aka, uyurken çekilen fotoğrafını ve mesajlarını ifşa ettiği iddiasıyla eski sevgilisi Beyza Güneş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Oyuncu Kubilay Aka’nın eski sevgilisi Beyza Güneş, Aka’nın uyurken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada ifşa etmiş, Aka ise bunun karşılığında ‘yapacağın en büyük kötülüğü yaptın, ben artık yaşamıyorum ama sen de yaşamayacaksın’ şeklinde Güneş’i tehdit etmişti.

İkilinin birbirinden şikâyetçi oldukları dava karara bağlandı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki sanık Kubilay Aka ve avukatı hazır bulundu. Müşteki sanık Beyza Güneş ise duruşmaya katılmadı.

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ARALARINDA ANLAŞMIŞLAR

Duruşmada beyanda bulunan Kubilay Aka, olay sırasında Beyza Güneş ile aralarında anlaştıklarını, uzlaştıklarını ve şikâyetçi olmadığını ifade etti. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, tarafların birbirlerinden şikâyetçi olmaları sonucu dava açıldığını, ancak tarafların eylemlerinin uzlaşma kapsamında kaldığını ve tarafların uzlaştıklarını belirterek davanın düşmesini talep etti.

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Esasa ilişkin mütalaaya katıldığını söyleyen Kubilay Aka ve avukatı, davanın düşürülmesini istedi. Mahkeme, müşteki sanıkların eylemlerinin uzlaşma çerçevesinde olduğu gerekçesiyle davanın düşmesine karar verdi.

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Kubilay Aka
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