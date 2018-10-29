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Kubilay Aka ve Miray Daner'den Cumhuriyet Bayramı paylaşımı! 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa'

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.10.2018 22:54 | Son Güncelleme

Miray Daner ve sevgilisi Kubilay Aka, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı. Çukur dizisinde Celasun rolünü canlandıran Kubilay Aka'nın 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.

Kubilay Aka ve Miray Daner'den Cumhuriyet Bayramı paylaşımı! 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa'

Vatanım Sensin dizisi birlikte rol alan ve daha sonra aşk yaşamaya başlayan Kubilay Aka ve Miray Daner çifti, İstanbul Bağdat Caddesi'ndeki Cumhuriyet Bayramı kutlamasına katıldı. Ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle yürüyüşe katılan ünlü çift bu anlarını 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa!' notuyla sosyal medyadan paylaştı.

Kubilay Aka'nın Cumhuriyet Bayramı paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı.

kubilay

VATANIM SENSİN SETİNDE AŞK BAŞLAMIŞTI!
Vatanım Sensin'de üvey abi-kardeşi canlandıran ve rolleri gereği yapımcıyla yaptıkları anlaşmadan dolayı aşklarını saklamak zorunda kalan Kubilay Aka ve Miray Daner çifti, dizi bittikten sonra ise aşklarını doyasıya yaşamaya başlamıştı.


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Kubilay Aka Miray Daner Cumhuriyet Bayramı

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