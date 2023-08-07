Küçücük teknesiyle okyanusta yaşam mücadelesi verdi! 35 saat sonra böyle bulundu... Teknesinin yarısı su doluydu

Amerika Birleşik Devletleri’nde 25 yaşındaki Charles Gregory isimli bir genç Cuma günü sabah küçük teknesiyle Atlantik Okyanusu’na doğru açıldı ve akşamüzer dönmemesi üzerine yakınları polise kayıp ihbarında bulundu.

ABD Sahil Güvenliği tarafından 5 Ağustos’ta yapılan açıklamada, Florida eyaletinin Atlantik Okyanusu açıklarında havadan ve denizden yapılan arama çalışmalarında, Charles Gregory’i yarısına kadar su almış teknede sağ olarak tespit edildiği ifade edildi.

TEDAVİYE İHTİYAÇ DUYULMADI

Yetkililer, Gregory’nin uzun süre suda kalmasına rağmen, herhangi bir tedaviye ihtiyacı olmadığını vurguladı. Gencin denizde tespit edilme kurtarılma anları sahil güvenliğin kamerasına yansıdı. (DHA)