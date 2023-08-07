Küçücük teknesiyle okyanusta yaşam mücadelesi verdi! 35 saat sonra böyle bulundu... Teknesinin yarısı su doluydu

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    07.08.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde 25 yaşındaki Charles Gregory adlı kendisine ait teknesiyle Atlantik Okyanusu’na açıldı. Atlantik Okyanusu açıklarında kaybolan 25 yaşındaki genç, yaklaşık 35 saat sonra sahil güvenlik tarafından kurtarıldı. Kurtarılma anları sahil güvenliğin kameralarına yansıdı.

    Amerika Birleşik Devletleri’nde 25 yaşındaki Charles Gregory isimli bir genç Cuma günü sabah küçük teknesiyle Atlantik Okyanusu’na doğru açıldı ve akşamüzer dönmemesi üzerine yakınları polise kayıp ihbarında bulundu.

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    ABD Sahil Güvenliği tarafından 5 Ağustos’ta yapılan açıklamada, Florida eyaletinin Atlantik Okyanusu açıklarında havadan ve denizden yapılan arama çalışmalarında, Charles Gregory’i yarısına kadar su almış teknede sağ olarak tespit edildiği ifade edildi.

    TEDAVİYE İHTİYAÇ DUYULMADI

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    Yetkililer, Gregory’nin uzun süre suda kalmasına rağmen, herhangi bir tedaviye ihtiyacı olmadığını vurguladı. Gencin denizde tespit edilme kurtarılma anları sahil güvenliğin kamerasına yansıdı. (DHA)

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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika atlantik okyanusu

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