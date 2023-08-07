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    4. 10 yıldır kayıp olan eşini tesadüfen gördü! Hastane bahçesinde dilencilik yaparken buldu... Gözyaşlarına hakim olamadı

    10 yıldır kayıp olan eşini tesadüfen gördü! Hastane bahçesinde dilencilik yaparken buldu... Gözyaşlarına hakim olamadı

    07.08.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Hindistan’da yaşanan ilginç bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırmayı başardı. Hindistan’ın Uttar Pradesh şehrinin Ballia bölgesinde bir kadın rutin kontrolleri için hastaneye gittiğinde 10 yıl önce kaybolan kocasının dilencilik yaparken buldu. Her yerde aradığı eşini bir anda karşısında gören kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

    Hindistan’ın Uttar Pradesh şehrinde 43 yaşındaki Janaki Devi isimli bir kadın rutin kontrolleri için bölgede bulunan bir hastaneye gitti. Hastanede sıra bekleyen kadın bir anda bahçede 10 yıl önce kaybolan eşimi gördü. Yırtık kıyafetleri içinde dilencilik yapan adamı yüzünden tanıyan Devi, kocasına kavuştuğu anda duygusal saniyeler yaşadı.

    “NEREDEYDİN” DİYEREK AĞLADI

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    Hastane bahçesinde bulunan adam su vererek yardımcı olan Devi, 10 yıl önce kaybolan eşi 44 yaşındaki Motkand Verma’yı bulduğunda şaşkına döndü. Saçları ve sakalları nedeniyle oldukça bitkin görünen adamın yüzünü ellerinin arasına alan Devi, ona “Neredeydin” diye sordu.

    HER YERDE ARADI

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    Janaki Devi, 21 yıl önce Motichand Verma ile evlendi. Ballia ilçesine bağlı Kotwali şehrinin altındaki Devkali köyünde yaşıyorlardı. Üç oğulları oldu. Motichand Verma'nın bazı zihinsel sorunları vardı ve 10 yıl önce kimseye haber vermeden evini terk etti. Janaki Devi ve akrabaları onu her yerde aradılar ama herhangi bir ipucu bulamadılar. 

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    10 yıl sonra gelen buluşma anları çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı.

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    Hindistan kayıp

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