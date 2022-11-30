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Skandal görüntüler! Çin’de koronavirüs testi olmadığı için hastaneye kabul edilmeyen kadın sokak ortasında doğum yaptı

30.11.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyaya yayılarak kısa sürede pandemi haline gelmişti. Korona aşılarıyla birlikte dünya genelinde normalleşme adımları atılırken Çin’de ‘sıfır vaka’ politikası kapsamında sert önlemler devam ediyor. Son olarak ismi açıklanmayan hamile bir kadının koronavirüs testi olmadığı için hastaneye kabul edilmediği ve sokak ortasında doğum yaptığı anlar gündem yarattı.

Çin’in ‘sıfır vaka’ politikası kapsamında aldığı sert karantina önlemlerinden sonra bölgeden şaşırtan görüntüler geliyor. Son olarak Hong Kong merkezli bir muhabir olan Jennifer Zeng tarafından sosyal medyada ismi açıklanmayan hamile bir kadının koronavirüs testi negatif sonucu olmadığı için hastaneye alınmadığı görüntüler paylaşıldı. Geri çevrilen kadının hastanenin önünde doğum yaptığı anlar dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

“BUNU İZLERKEN AĞLADIM”

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Çin’in Sichuan eyaletinde kaydedilen görüntüler ismi açıklanmayan kadına sokak ortasında doğum yaptığı sırada yardım eden kalabalık tarafından çekildi. Gazeteci Jennifer Zeng tarafından paylaşılan görüntülerde kadının geçerli koronavirüs test sonucu olmadığı için hastaneye alınmadı ve sokak ortasında ayakta doğum yaptığı belirtildi.

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Dünya basınında konuşulan anları paylaşan Zeng gönderisine, “Bunu izlerken ağladım. Sichuan eyaletindeki Gulan Halk Hastanesinin önünde koronavirüs test raporu olmadığı için zorla doğum yapmaya zorlanan kadın! Bu çok yazık!” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

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Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde annenin doğum yaptığı sırada yardımcı olmak isteyen kalabalıktan “Bebek çıktı. Kumaşa sarın. Çabuk çabuk” sesleri yükseldi.

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Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterirken bir kullanıcı, “Aman tanrım, bu anne epidural veya herhangi bir ağrı kesici ilaç kullanmadan ayakta bir bebek doğurdu. Gerçekten bir ödülü hak ediyor” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin doğum koronavirüs

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