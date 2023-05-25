Hastane tuvaletinde gizlice doğum yaptı! Yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp arkasında bile bakmadan kaçtı

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Mexico eyaletinde 19 yaşındaki Alexee Trevizo hastane tuvaletinde doğum yaptığını ve bebeğinin ölü doğduğu için çöp tenekesinin içinde sakladığını itiraf edince tutuklandı. Cani anne bebeğini gizlice doğurduktan sonra birinci derece cinayetle veya alternatif olarak bir çocuğu ölümle sonuçlanacak şekilde taciz etmekle ve delilleri tahrif etmekle suçlandı.

CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİĞİNİ REDDETTİ

New York Post’ta yer alan habere göre Trevizo’nun polis kayıtlarına göre erken saatlerde New Mexico ve Teksas sınırındaki bir hastaneye geldiği belirlendi. Testler hamile olduğunu ortaya çıkarsa da Trevizo cinsel ilişkiye girdiğini reddetti ve kendisini tuvalete kilitledi. Tuvalette doğum yapan kadın bebeğini çöp kutusuna atarak olay yerinden uzaklaştı. Tuvalet zemininde kan lekelerini gören sağlık ekiplerinin polise haber vermesi üzerine olayın araştırılmasıyla gerçek ortaya çıktı.