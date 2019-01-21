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Küçük bir doğum lekesiyle doğdu 14 yıl içinde bu hale geldi

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 21.01.2019 13:36 | Son Güncelleme

Şu sıralar herkes 14 yaşındaki genç kız Esmee'nin cesaretini konuşuyor. Yüzünde küçük bir doğum lekesiyle dünyaya gelen Esmee'nin lekesi 14 yaşına geldiğinde tüm yüzünü kapladı. Ancak o bu durumu kabullendi ve cesaretle istediklerini yapmaya devam ediyor.

Küçük bir doğum lekesiyle doğdu 14 yıl içinde bu hale geldi

Doktorların, küçük bir doğum lekesiyle hayatına başlayan Esmee'nin durumunun doğum lekesinden daha ciddi olduğunu keşfetmesi çok zaman almadı. Zira küçük kızın lekesi her geçen gün büyümeye başladı.

ARTERİOVENÖZ MALFORMASYON NEDİR?

Doktorlar küçük kıza arteriovenöz malformasyon (AVM) teşhisi koydu. Dolaşım sistemi hastalığı olan AVM, bazı damarlarlarda büyümeye ve yumuşak dokuda şişmelere neden oluyor.

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Esmee'nin yüzü 14'üne geldiğinde bu tümör benzeri yapıyla kaplandı. Bir gözü tamamen kapanan genç kızın, diğer gözü %40 oranında görüyor. Yemeke yiyebiliyor ancak sıvıları pipet yardımıyla tüketebiliyor.

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Hollanda televizyonuna konuşan genç kız, sevdiği şeyleri yapmaya devam edeceğini söylüyor.

"İnsanların şunu bilmesini istiyorum. Ben sadece 14 yaşında diğer insanların yapmayı sevdiği şeyleri yapan normal bir kızım" diyor Esmee.

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Ata binmeyi çok seven Esmee aynı zamanda arkadaşlarıyla da vakit geçirmeyi çok seviyor.

Esmee'nin sınıf arkadaşlarından tek farkı sınıftan onlardan beş dakika erken çıkması. Bunun nedeni ise okul çıkışında meydana gelebilecek herhangi bir arbedede yüzüne darbe almaması. Genç
kızın cildi çok hassas olduğu için en küçük bir darbede damarları patlayarak kan içinde kalıyor.

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doğum lekesi esmee Cesaret doktor asrteriovenöz malformasyon

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