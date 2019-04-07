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Küçük bir mola! İşte haftanın en keyifli tweetleri

zeynep.ok zeynep.ok
EĞLENCE  | 07.04.2019 09:37 | Son Güncelleme

Seçim geldi geçti ama seçim gündemi geçmedi. Bu hafta sosyal medyaya her ne kadar yeniden sayım ve seçim gündemi damga vursa da o gündemden sıyrılmayı başaranlar da oldu

Küçük bir mola! İşte haftanın en keyifli tweetleri

Seçim bitti oy sayımı bitmedi. Mazbatasını alamayanlar alıp da gündem içinde kaynayanlar oldu. Sosyal medyaya her ne kadar mazbata gündemi damga vursa da bazı kullanıcılar attıkları tweetlerle o gündemden sıyrılmayı başardı!

Şeyma Subaşı ve Mahmut Tanal adeta TT için birbiriyle yarıştı; kimlerin tweetleri çok paylaşıldı. İşte çok eğlendirecek haftanın en keyifli tweetleri:

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