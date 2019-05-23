Mynet Trend

Küçük çocuğu üzeri kirli diye minibüs koltuğuna oturtmadılar

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 23.05.2019 16:36 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir yolcu minibüsüne binen çocuğun, üzeri kirli olduğu için koltuğa oturtulmaması tepkilere neden oldu.

Minibüs içindeki kameraya yansıyan görüntüde çocuk koltuğa oturuyor. Ancak minibüs kapısına gelen bir kişi çocuğa eliyle bir uyarıda bulunarak, çocuğun öne doğru geçmesini istiyor. Daha sonra çocuğun uyurken çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Tepkiler üzerine görüntülerin incelenmesinin ardından çocuğa minibüse bindikten sonra şoförün değil bir başkası tarafından müdahalede bulunulduğu tespit edildi.

"GÜVENLİK KAMERASINDAN GÖRDÜĞÜM KADARIYLA BİR BAŞKASI MÜDAHALE ETMİŞ"

Konuyla ilgili konuşan minibüs şoförü Ali Sarı, "Yolcu Ziraat Bankası civarından aracımızı bindi. Sanayide indi. İnerken uyumuştu ben uyandırdım. Dışarıdan, güvenlik kamerasından gördüğüm kadarıyla bir başkası müdahale etmiş. Ben yolcuya müdahale etmedim. Yolcu istediği yere oturabilir. Aramızda bir diyalog geçmedi. Dikkatim yoldaydı" dedi.

Kendisinin ücretsiz taşıdığı öğrencilerinin olduğunu da aktaran Sarı, "Biz yolcunun parası var, yok diye düşünmeyiz. Biz hizmet sağlarız, parası olana da, olmayana da hizmet veririz" diye konuştu.

Konuyu sosyal medyada görünce psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Sarı, "Sosyal medyada paylaşan kişi ne amaçla paylaşmış bilmiyorum. Yapmadığın bir şeyle suçlanırsan tabi ki psikolojin bozulur. Bizimle yolcu arasında çok diyalog geçmez. Müdahil olursak yola dikkatimizi veremeyiz" şeklinde konuştu.

Kargıcak Kooperatifi Başkanı Murat Erdoğan'da minibüs içi görüntülerde çocuğa dışarıdan bir kişinin müdahale ettiğini tespit ettiklerini belirtti.

Çocuğun öne doğru ilerleyince oturduğu yerde yorgunluk hissiyle uyuduğunun anlaşıldığını söyleyen Erdoğan, "Şoförle yolcu arasında bir diyalog geçmediğini görüyoruz. Bir bayanın içeride telefonla çekim yaparak, sosyal medyaya olayı aktarmış. Video kayıtlarını incelediğimizde şoförümüzün yolcuya yanlış bir beyanın olmadığını gördüm" dedi.

Herhangi bir kabahatinin olmamasına rağmen tedbiren şoföre 6 ay uzaklaştırma cezası verdiklerini de aktaran Erdoğan, "Yeniden bir değerlendirme ve incelemenin ardından 6 ay sonra şoför arkadaşımızın işini yeniden başlatma kararı alacağız" şeklinde konuştu.

Erdemli Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Erdoğan ise kendilerinin de yönetim kurulu toplantısı yaptığını ve çocuğun Erdemli sanayisinde çalışmadığını, Suriyeli olduğu öğrenilen çocuğun ilçe genelinde çöp topladığının belirlendiğini söyledi.

Böyle bir olayın Erdemli Sanayisine mal edilmesini üzüntüyle karşıladıklarını ifade eden Erdoğan, "Böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

(İHA)

Baştan sona yenilendi! Türkiye'nin 'özgürlük adası'nda sona yaklaşıldı Baştan sona yenilendi! Türkiye'nin 'özgürlük adası'nda sona yaklaşıldı
Sağlıklı bir köpek sahibiyle gömülebilmesi için öldürüldüSağlıklı bir köpek sahibiyle gömülebilmesi için öldürüldü
Tokatlanmaktan korktu! Sosyal medya yıkıldıTokatlanmaktan korktu! Sosyal medya yıkıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk minibüs mersin

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den birçok bölgeye son dakika hava durumu uyarısı

Meteoroloji'den birçok bölgeye son dakika hava durumu uyarısı

Herkes reklam sanıyordu! Hayranları şokta

Herkes reklam sanıyordu! Hayranları şokta

Evdeki partide korkunç son! Arkadaşlarıyla dans ederken...

Evdeki partide korkunç son! Arkadaşlarıyla dans ederken...

'Komünist Başkan' ile ters düştü!

'Komünist Başkan' ile ters düştü!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 1 yorum
aldanma dünya malına ya anidir ya fani yazık.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polonya'nın ilk kapsül oteli

Polonya'nın ilk kapsül oteli

Sağlıklı bir köpek sahibiyle gömülebilmesi için öldürüldü

Sağlıklı bir köpek sahibiyle gömülebilmesi için öldürüldü

Tokatlanmaktan korktu! Sosyal medya yıkıldı

Tokatlanmaktan korktu! Sosyal medya yıkıldı

Yavru kedi, otomobil motorunda İstanbul'dan Antalya'ya geldi

Araç motorunda 700 kilometre gitti

NASA duyurdu, Türkler birinci oldu

NASA duyurdu, Türkler birinci oldu

Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarpması kamerada

Şişli'deki feci kaza kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.