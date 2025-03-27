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  4. Küçük çocuğun canavar iddiası gerçekleri ortaya çıkardı! Yatağın altındaki bakıcıyı bile şaşkına çevirdi

Küçük çocuğun canavar iddiası gerçekleri ortaya çıkardı! Yatağın altındaki bakıcıyı bile şaşkına çevirdi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.03.2025 12:14
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Kansas'ta bir bebek bakıcısı, çocuğunun 'canavar var' ısrarı üzerine yatağın altını kontrol ettiğinde, eski ev sakini 27 yaşındaki Martin Villalobos Junior ile karşılaştı. Şüpheli, bakıcıyla boğuşarak kaçtı ancak ertesi gün tutuklandı.

Küçük çocuğun canavar iddiası gerçekleri ortaya çıkardı! Yatağın altındaki bakıcıyı bile şaşkına çevirdi

ABD'nin Kansas eyaletinde korkunç bir olay yaşandı. Bir bebek bakıcısı, çocuğunun "canavar var" ısrarı üzerine yatağın altını kontrol ettiğinde, şoke edici bir şekilde 27 yaşındaki Martin Villalobos Junior ile karşılaştı. Çocuğun yatağının altında bir adam bulunduğunu söylemesi üzerine, bakıcı yatak altını kontrol etmeye karar verdi. Ancak, beklediği gibi boş bir alan yerine, eski ev sakinlerinden biriyle karşılaştı.

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ARALARINDA BOĞUŞMA YAŞANDI

Olay sırasında bakıcı ve şüpheli arasında boğuşma çıktığı, bu esnada çocuğun yere düştüğü bildirildi. Ancak Villalobos, polisler gelmeden önce olay yerinden kaçtı. Olayın ardından polis, şüphelinin evdeki eski sakinlerinden biri olduğunu ve kendisine evden uzak durması için kötü muameleden korunma emri çıkarıldığını belirtti.

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HAPİSHANEYE GÖNDERİLDİ

Şahıs ertesi sabah, Villalobos polis memurları tarafından yaya olarak bulunup, takibe alındı ve sonunda tutuklandı. Şüpheli, Barton Hapishanesi'ne götürüldü. Villalobos hakkında ağırlaştırılmış adam kaçırma, ağırlaştırılmış hırsızlık, ağırlaştırılmış darp, çocuğu tehlikeye atma, kolluk kuvvetlerine karşı göreve engel olma ve kötü muameleden koruma emrini ihlal suçlamalarıyla dava açıldı. Şüpheli, 500 bin dolarlık kefaletle tutuklu bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
abd çocuk
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