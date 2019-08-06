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Küçük çocuk kanalizasyon çukuruna böyle düştü!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 06.08.2019 10:03 | Son Güncelleme

Çin'de küçük çocuk, kırık kanalizasyon kapağına basınca içine düştü. Babası tarafından kurtarılan çocuğun kazayı küçük yaralanmalarla atlattığı açıklandı.

Çin'in güneybatısında bulunan Zunyi kentinde geçtiğimiz perşembe günü ailesiyle birlikte yürüyüş yapan bir çocuk kırık rögar kapağına basarak hayatının şokunu yaşadı. Kapağın açılmasıyla kanalizasyona düşen çocuk babası tarafından kurtarıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 yaşındaki çocuk ve ailesi sokakta yürüyordu. Meraklı çocuk kırık rögar kapağına bastı ve bir anda gözden kayboldu.

Kanalizasyona düşen çocuğu kurtarmak isteyen baba önce kuyuya girmeye çalıştı, ardından yere uzanarak oğlunu yakalamayı başardı ve kuyudan çekip çıkardı.

İsmi verilmeyen küçük çocuk kazadan şans eseri yaralanmadan kurtuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kanalizasyon Çocuk çukur

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