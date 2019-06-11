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Küçük çocuğun RTÜK'e şikayet ettiği dizi ortaya çıktı!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
SİNEMA TV  | 11.06.2019 09:34 | Son Güncelleme

'Lütfen diziyi bitirin, babam anneme aynısını yapamasın!' diyerek şikayet etmişti.

Küçük çocuğun RTÜK'e şikayet ettiği dizi ortaya çıktı!

"Babam bir dizideki karısını döven karaktere çok benziyor. Lütfen diziyi bitirin de babam anneme aynısını yapamasın" diye bir çocuktan gelen şikayetle ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, bunun atv'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz olduğunu açıkladı.

RTÜK, 2018 yılında yurttaşlardan gelen bildirimleri basınla paylaşmış ve küçük bir çocuğun yaptığı şikayet dikkat çekmişti. "Babam bir dizideki karısını döven karaktere çok benziyor. Lütfen diziyi bitirin de babam anneme aynısını yapamasın" diye bir çocuktan şikayet geldiğini belirten kurul, ne dizi ne de kanal adını vermişti.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, bu dizinin atv'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz olduğunu ve raporda açıklananın aksine diziye ceza kesilemediğini ifade etti.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK), geçen yıl vatandaşlardan ulaşan şikayetlerin büyük bölümü dizi filmlerle ilgili oldu.

2018 raporuna göre geçen yıl 124 bin 234 kişi, çeşitli kanallar üzerinden Üst Kurula şikayetlerini ulaştırdı. Vatandaşlar, en çok 48 bin bildirimle dizi filmleri şikayet etti. Dizi filmlere yönelik şikayetlerin ortak noktası “şiddet içerikli ve illegal eylemlerin yansıtıldığı sahnelerin, özellikle çocuklara ve gençlere olumsuz emsal teşkil edip benzer eylemlere teşvik ettiği, bu durumun da toplumun hukuka güvenini sarsılabileceği” görüşü oldu.

'ANNEMLE BEN ŞU AN BABAMDAN KAÇIYORUZ! LÜTFEN DİZİYİ BİTİRİN'

RTÜK İletişim Hattı’na ulaşan bir çocuğun şikayeti ise dikkat çekici bulundu. Çocuk, yaptığı şikayet başvurusunda, babasının bir dizideki karısını döven karaktere çok benzediğini belirterek “Annemle ben şu an babamdan kaçıyoruz. Lütfen diziyi bitirin. Kaç gündür size şikayet etmeye kalktım. Her seferinde beni dövdü. Lütfen bitsin de babam anneme aynısını yapamasın” ifadelerini kullandı.

RTÜK: CEZA UYGULANDI

RTÜK, 2018’de küçük çoçuğun şikayet ettiği dizinin de arasında bulunduğu en çok şikayet alan dizi filmlere altı defa idari para cezası, bir defa da program durdurma cezası müeyyidesi uygulandığını açıkladı.

İLHAN TAŞCI O DİZİYİ AÇIKLADI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, RTÜK'ün açıkladığı bildirimlerle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Raporun Üst Kurul'da değerlendirilmeden direkt basınla paylaşılmasını nezaketsizlik olarak yorumlayan Taşçı, "Babam bir dizideki karısını döven karaktere çok benziyor. Lütfen diziyi bitirin de babam anneme aynısını yapamasın" diyerek RTÜK'e şikayet edilen dizi ile igili de çarpıcı detayları paylaştı.

Söz konusu dizinin atv'de yayınlanan 'Sen anlat Karadeniz' dizisi olduğunu açıklayan Taşçı, raporun kendisi ve içindeki gerçekler ile basın ile paylaşılan hali arasında ciddi farklılık olduğunu belirtti.

Taşçı, basın bülteninde çocuğun şikayeti üzerine RTÜK’ün derhal harekete geçerek, şiddet nedeniyle ceza verilmiş gibi bir izlenim yaratıldığını ancak, gerçekte bir kez uyarı cezası bile verilmediğini belirtti.

Taşçı'nın açıklamaları şöye;

1- RTÜK Başkanlığı 2018 Yılı Vatandaş Bildirimlerini basınla paylaştı. Bu raporun Üst Kurulda değerlendirilmeden direkt basınla paylaşılması en hafif deyimiyle Üst Kurula ve onun saygın üyelerine nezaketsizliktir. Bu tür raporlar önce Üst Kurulda görüşülmelidir.

2- Raporun kendisi ve içindeki gerçekler ile basın ile paylaşılan hali arasında ciddi farklılık vardır. Dizilere ilişkin şikayette ilk sırada Çukur yer almaktadır.Bunun nedeni 2018 Şubat ayındaki bir bölümde polise yapılan kötü muamele sonrası oluşan doğal toplumsal hassasiyet.

3- RTÜK’e en çok şikayet edilen 2. Sıradaki dizi ise ATV’de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz’dir. Bu dizinin neredeyse her bölümünde parmaklar kırılmış, kemerle dövmeler eksik olmamış. Dizi bölümlerindeki sistematik şiddet nedeniyle izleyiciden en çok şikayeti almada hep üst sırada

4- RTÜK İletişim Hattı’na ulaşan bir çocuğun şikayeti dikkat çekici bulunup babasının da annesini dövdüğünden yakınıp dizinin bitirilmesini istediği RTÜK tarafından basınla paylaşılıyor ama bu dizinin Atv’deki Sen Anlat Karadeniz olduğu ve en çok şikayeti alan olduğu gizleniyor! Oysa basın bülteninde sanki çocuğun şikayeti üzerine RTÜK’ün derhal harekete geçerek, şiddet nedeniyle ceza verilmiş gibi bir izlenim yaratılmıştır. Ancak gerçek hiç de öyle değildir. Bu diziye RTÜK Üst Kurulunca değil ceza verilmesi, bir kez uyarı cezası bile veril(e)memiştir.

5- Denetleyici ve düzenleyici misyonuyla ekranlardaki her türlü şiddete karşı en üst noktada duyarlılık göstermesi gereken kurul kuşkusuz RTÜK’tür. Denetimde ve cezada adaleti sağlaması da önemli bir ölçüttür. Bunlar olmaksızın yapılacak her türlü çalışma PRdan öteye geçemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
RTÜK Sen Anlat Karadeniz ilhan taşcı şikayet

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
gereksiz saçma bir dizi
denetimler artırılmalı. toplum düzenini ve ahlakını bozan proğramlar yayınlanmamalı. yoksa sonumuz çok vahim olur.
Hakikaten yayınlanmasın.Aile içi şiddet fazlasıyla var zaten.Eglenmek için televizyon karşısına oturuyoruz,eğlenmek ne mümkün. Toplum iyice geriliyor yayınlanan saçma sapan dizilerden dolayı.
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