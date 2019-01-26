Küçük çocuğun zor anı

Tellerle örülü sahanın kenarında oynayan çocuğun görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü. Tellerin arkasından içerideki topa uzanmaya çocuk beklemediği sürprizi yaşadı. Bir anda başına isabet eden topla neye uğradığını şaşırdı. İşte izleyenleri güldüren o video.
Duyanın tüyleri ürperiyor! Kadın gassallar mesleklerini anlattı
Annesinin kabul etmediği şempanzeye terapi!
Ne yapıyorsanız bırakın! Şimdi sıra haftanın en komik tweetlerinde
Öyle bir değişti ki aynada gördüğü kişiyi tanıyamadı!
İşte haftanın en komik tweetleri!
Gülmekten kırdı geçirdi! '"Ağır yaşamlar..."
Yıl: 1923... Ulu Önder Atatürk'ün sağındaki kişi...
Her şey iyi bir ilişki bulmak için...
Bedelli askerlik bu kez caps'lere konu oldu
Akdeniz 5.1'le sallanmıştı! Uzmandan korkutan sözler: Bundan sonraki...
Okul müdürlerine 'İstanbul Türkçesi' talimatı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum