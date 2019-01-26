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Küçük çocuğun zor anı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 26.01.2019 15:31 | Son Güncelleme

İçeride futbol oynanırken tellerin arkasından topa uzanan çocuk beklemediği sonu yaşadı. Sosyal medyada yayılan görüntü izleyenleri güldürdü.

Tellerle örülü sahanın kenarında oynayan çocuğun görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü. Tellerin arkasından içerideki topa uzanmaya çocuk beklemediği sürprizi yaşadı. Bir anda başına isabet eden topla neye uğradığını şaşırdı. İşte izleyenleri güldüren o video.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk top Tel Örgü Çarpma

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