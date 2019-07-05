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Küçük çocuk, acı çeken buzağıyı elleriyle okşadı, nefesini kontrol etti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 05.07.2019 18:01 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta buzağısını veterineri getiren küçük çocuk acı çeken hayvanına önce elleriyle okşadı, ardında da dakikalarca hayvanın nefes alıp almadığını kontrol etti. Tedavisi olmayan ve doğuştan bozukluk olduğundan dolayı buzağı uyutuldu.

Zonguldak'ın Gökçebey İlçesin'in Çukur köyünde hayvancılıkla uğraşan bir aile 1 yıl sonra doğum yapan hayvanın buzağısının dışkı yapamadığını anlayınca Zonguldak'ta veterinere getirdi. Veterinerin önünde buzağısıyla birlikte bekleyen çocuk saatlerce buzağının başından ayrılmadı. Zaman zaman acı çeken buzağı ise küçük çocuk kendi elleriyle hayvanı okşayarak teselli etti. Öte yandan küçük çocuk ara ara da buzağının burnuna elini koyarak nefes alıp almadığını kontrol etti. 2 saat süren operasyonun ardından buzağı da dış yapacak yer açılamadığı için aile sahiplerinin onayı ile hayvan uyutuldu.

Veteriner Önder Alkan, hayvanın bağırsakları ve iç organları gelişmediği için uyutmak zorunda kaldıklarını söyleyerek, ''1 gün önce doğanbir buzağı geldi. Hayvanın dışkısını yapamadığını belirlemişler. Doğumsal bir yapı. Anüsün olmaması atrisyani biz buna. Anüsle beraber kolon oluşuyor. Dolayısıyla hayvan emdiğini dışkı olarak çıkaramıyor. Son yıllarda karşılaştığımız bir olay. Hayvana operasyon yapıldı. Ancak bağırsakları ve iç organları gelişmediği için hayvanı uyutmak zorunda kaldık. Gökçebey Çukur İlçesinden geldi. Orada hayvan sahibinin çocuğu vardı. Bu yavruyu bir yıldır bekliyorlardı. Böyle bir sıkıntı olduğu içinde çocuk da üzüldü. Duygusal bir durum yaşandı''dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Buzağı Çocuk

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