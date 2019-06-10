Küçük çocuktan RTÜK'e: Lütfen dizi bitsin de babam anneme aynısını yapmasın

RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 2018'e ait Vatandaş Bildirimleri Yıllık Raporu açıklandı. Buna göre, geçen yıl vatandaşlardan ulaşan şikayetlerin büyük bölümü dizi filmler ile ilgili oldu.

AA muhabirinin rapordan derlediği bilgilere göre geçen yıl 124 bin 234 kişi, çeşitli kanallar üzerinden Üst Kurula şikayetlerini ulaştırdı. Ağırlıklı olarak RTÜK İletişim Merkezine yapılan bildirimlerin 123 bin 409'u televizyon, 825'i ise radyo yayınlarına yönelik gerçekleşti.

Vatandaşlar, en çok 48 bin bildirimle dizi filmleri şikayet etti. Dizi filmlere yönelik şikayetlerin ortak noktası, "şiddet içerikli ve yasadışı eylemlerin yansıtıldığı sahnelerin, özellikle çocuklara ve gençlere olumsuz örnek olduğu, benzer eylemlere teşvik ettiği, bu durumun da toplumun hukuka güvenini sarsılabileceği" görüşü oldu.

RTÜK İletişim Hattı'na ulaşan bir çocuğun şikayet ise dikkat çekici bulundu.

Çocuk, yaptığı şikayet başvurusunda, babasının bir dizideki karısını döven karaktere çok benzediğini belirterek, "Annemle ben şu an babamdan kaçıyoruz. Lütfen diziyi bitirin. Kaç gündür size şikayet etmeye kalktım. Her seferinde beni dövdü. Lütfen bitsin de babam anneme aynısını yapamasın." ifadelerini kullandı.