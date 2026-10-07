macOS 27.2, dokunmatik OLED ekranlı MacBook için yeni ipuçları verdi

Apple’ın yeni üst seviye MacBook modellerini ekim veya kasım ayında piyasaya sürmeyi planladığı öne sürülüyor. Yeni bilgisayarların dokunmatik OLED ekran, M5 Pro ve M5 Max çipleri gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor.

MACOS 27.2’DE YENİ DOCK ANİMASYONU

macOS 27.2’nin üçüncü geliştirici beta sürümünde Dock üzerindeki uygulama simgelerinin davranışında küçük bir değişiklik yapıldı.

Bir uygulama simgesine tıklanıp basılı tutulduğunda simge artık hafifçe büyüyor. Benzer bir animasyon, iOS ve iPadOS’te bir uygulamaya uzun basıldığında da görülüyor.

Bu animasyonun macOS’a da gelmesi, dokunmatik ekranlı bir MacBook’un yolda olduğuna dair bir başka ince ipucu olabilir. Yeni animasyon, @madeby_ldt ve @craigapplecom tarafından paylaşılan videolarda görülebiliyor.

MACOS’A YENİ DOKUNMA HAREKETLERİ EKLENDİ

Dock animasyonu, macOS 27.2’nin son beta sürümündeki tek değişiklik değil. Son beta sürümüne başka yeni dokunma hareketleri de eklendi.

Bu nedenle Apple’ın ilk dokunmatik ekranlı Mac modellerine hazırlandığının oldukça açık göründüğü değerlendiriliyor.

DOKUNMATİK OLED MACBOOK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple’ın dokunmatik ekranlı, daha üst seviye ve daha yüksek fiyatlı yeni 14 inç ve 16 inç MacBook modellerini ekim veya kasım ayında piyasaya sürmeyi planladığı öne sürülüyor.

Modellerin MacBook Pro ya da “MacBook Ultra” adını taşıyabileceği belirtiliyor.

Bu Mac’lerin dokunmatik destekli OLED ekranla gelmesi bekleniyor.

YENİ MACBOOK MODELLERİNDE M5 PRO VE M5 MAX BEKLENİYOR

Bilgisayarların M5 Pro ve M5 Max çiplerle gelmesi bekleniyor.

Cihazların daha ince ve hafif bir tasarıma ve Dynamic Island’a sahip olması da bekleniyor.

Bir diğer olasılık ise dahili hücresel bağlantı desteği. Yeni modellerde bu bağlantı için Apple’ın C1X veya C2 modeminin yer alabileceği belirtiliyor.

Kaynak: MacRumors