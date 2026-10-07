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Psikologlar açıkladı: Sesli mesaj yerine yazmayı tercih edenlerin 4 ortak özelliği

Anlık mesajlaşma uygulamalarında uzun uzun yazmayı mı yoksa ses kaydı göndererek iletişim kurmayı mı tercih edersiniz? Mesaj yazmak basit bir iletişim tercihi gibi görünse de psikologlara göre bu alışkanlığın ardında bazı kişilik özellikleri yatıyor olabilir.

Psikologlar açıkladı: Sesli mesaj yerine yazmayı tercih edenlerin 4 ortak özelliği
Gökçen Kökden

Psikolojik değerlendirmelere göre anlık mesajlaşma uygulamalarında sesli mesaj yerine yazılı iletişimi tercih eden kişiler, düşüncelerini daha kontrollü aktarmaya yatkın olabiliyor. Bu kişiler, söyleyeceklerini önceden değerlendirmeye ve mesajlarının karşı tarafta nasıl bir etki yaratacağını düşünmeye daha fazla önem verebiliyor.

Peki ses kaydı yerine mesaj yazmayı tercih edenlerde hangi özellikler öne çıkıyor?

1. İÇE DÖNÜK OLABİLİRLER

Psikologlar açıkladı: Sesli mesaj yerine yazmayı tercih edenlerin 4 ortak özelliği 1

Yazılı iletişim tercihi, içe dönük kişilerde daha sık görülebilen davranışlardan biri olarak aktarılıyor. Ancak içe dönük olmak, sosyal iletişimden kaçınmak anlamına gelmiyor.

Mesajlaşmak, anında cevap verme baskısı olmadan kişinin kendi hızında iletişim kurmasına imkan tanıyor. Sesini kullanarak kendini anlık olarak ifade etmek yerine ne söyleyeceğini düşünmek için zaman bırakıyor.

2. SÖYLEYECEKLERİNİ ÖNCE DÜŞÜNÜYORLAR

Yazılı mesajları tercih edenlerde öne çıkarılan bir diğer özellik ise daha düşünerek iletişim kurmaları. Mesaj yazmak; düşünceleri düzenlemeye, kullanılan kelimeleri gözden geçirmeye ve gönder tuşuna basmadan önce söylenenleri yeniden değerlendirmeye olanak sağlıyor. Bu nedenle bu kişiler iletişimde açıklığa, tutarlılığa ve doğru kelimeleri seçmeye daha fazla önem verebiliyor.

3. BAĞIMSIZLIKLARINA ÖNEM VERİYORLAR

Psikologlar açıkladı: Sesli mesaj yerine yazmayı tercih edenlerin 4 ortak özelliği 2

Metinde yazılı iletişim tercihi, bağımsızlık ve özerklikle de ilişkilendiriliyor.
Mesajlaşırken anında yanıt verme zorunluluğunun bulunmaması, kişinin üzerindeki zaman baskısını azaltabiliyor. Böylece kişi düşüncelerini karşısındaki kişinin anlık etkisi altında kalmadan değerlendirmek için daha fazla zamana sahip oluyor.

4. KARŞISINDAKİNİN NE HİSSEDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORLAR

Psikologlara göre öne çıkarılan son özellik ise empati. Yazılı iletişimi tercih eden bazı kişiler, söyleyeceklerinin karşı tarafta nasıl karşılanacağını daha fazla düşünme eğiliminde olabiliyor. Mesajı göndermeden önce yeniden okumak, ifadeleri değiştirmeye, tonu yumuşatmaya ve yanlış anlaşılabilecek bölümleri düzeltmeye imkan tanıyor.

Dolayısıyla ses kaydı yerine yazılı mesaj göndermek tek başına kişinin karakterini belirleyen bir özellik olmasa da iletişim kurarken düşünmek için zamana ihtiyaç duyması, kendini daha kontrollü ifade etmesi ve karşısındaki kişinin tepkisini hesaba katmasıyla ilişkili olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Psikoloji mesaj
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