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Küçük dilinizi yutmanıza neden olacak 10 Türkçe arajman şarkı!

Seray Üstün Seray Üstün 01.12.2020 11:48 | Son Güncelleme:
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Küçük dilinizi yutmanıza neden olacak 10 Türkçe arajman şarkı!

Türk pop müziği bir dönem yabancı şarkılardan uyarlanan eserlerle hit olmayı başarmıştı. Arajman olarak bilinen şarkılar sizler oldukça şaşırtacak. Ancak öncelike arajmanın tanımını yaparak başlayalım. Arajman, yabancı şarkılara Türkçe sözler eklenerek üretilen müziğe verilen isimdir. Başka bir ifadeyle müzik yabancı, sözler yerli! 1960’lı yıllardan itibaren arajman müzik furyasının zirveye ulaştığını belirtelim. İşte karşınızda şaşıracağınız 25 orijinali yabancı müzik olan Türkçe şarkılar!

Türk pop müziğin sevilen şarkıları sizleri bir kez daha şaşkınlığa uğratacak. Ancak bu sefer bambaşka bir durumla! Çünkü şarkılara daha farklı bir gözle bakacaksınız. Yabancı müziklerin üzerine yazılan Türkçe sözlerle hit haline gelen parçaları sizler için derledik. Hazırsanız başlıyoruz...

MÜSLÜM GÜRSES- AFFET

müslüm gürses

Arabesk müzik denilince ilk akla gelen isimlerden biri olmayı başaran Müslüm Gürses’in Affet şarkısı, Rainbow’un Temple Of The King şarkısından uyarlama... Müslüm Baba’nın yorumu şarkının orijinal halini bir hayli sallamış siz ne dersiniz?

AJDA PEKKAN-BAKSANA TALİHE

ajda pekkan

Süperstar Ajda Pekkan’ın 1977 yılında çıkarttığı ‘Baksana Talihe’ şarkısının orijinal hali Marjan’in Kavire Del parçası... Şarkı yıllar sonra bir kez de Göksel’in sesinden hayat buldu. Şarkının orijinalini dinlemenizi tavsiye ediyoruz o tanıdık tınıları anında keşfedeceksiniz.

AJDA PEKKAN-KİM NE DERSE DESİN

ajda pekkan2

Ajda Pekkan’ın sesinden aşk için her yolun mübah olduğunu anlatan şarkı 1977 yılında piyasaya çıktı. Şarkının orijinali ise Dean Martin’in Sway parçası... Athena, Ayshe ve Cem Belevi tarafında da seslendirilen şarkı Türk pop müziğinin mihenk taşlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

ZEKİ MÜREN-KARLA DÜŞER

zeki müren

Zeki Müren’in seslendirdiği Karlar Düşer şarkısı 1991 yılında bu sefer de Akrep Nalan tarafından piyasaya sürüldü. Salvatore Adamo ‘nun Car Je Veux şarkısından esinlenerek ortaya çıkartılan parça Zeki Müren’in yorumunda orijinaline çok daha yakın...

AYTEN ALPMAN-BİR BAŞKADIR BENİM MEMLEKETİM

ayten alpman

Milliyetçi duyguların tavan yaptığı adeta “Asın bayrakları” dedirten bu şarkı da arajman parçalar arasında yerini alıyor. Biliyoruz şaşırdınız. Ancak şarkının orijinali Der Rebe Elimelekh’in Traditiona Jewish parçasından uyarlanmış...

ERKİN KORAY-FESUPHANALLAH

erkin koray

Adı “Türkçe’yim ben” diye bağıran bu şarkıda arajman listemizde yerini aldı. Erkin Koray’ın sesinden hayat bulan şarkının orijinal hali ise Samir Yazbek’in Weli Weli Hobboun Weli parçası...

SEZEN AKSU- HER ŞEYİ YAK

sezen aksu

Türk pop müziğinin beste fabrikatörü olarak bilinen minik serçe Sezen Aksu’da arajman müzik furyasına katılmış. Minik serçenin Her Şeyi Yak şarkısının orijinal halini merak ediyorsanız, Haris Lexiou’nun Mia Pista Apo Fosforo parçasını dinlemenizi öneririz. Hazır eliniz değmişken bu şarkıyı bir de Duman’ın yorumundan dinleyin.

SEZEN AKSU- YİNE Mİ ÇİÇEK

sezen aksu2

Listemize Sezen Aksu’nun sevilen şarkılarından biriyle daha devam ediyoruz. ‘Yine Mi Çiçek’ şarkısının orijinal hali Ara Dinkjian’ın The Insivible Lover parçası...

VOLKAN KONAK-MİMOZA ÇİÇEĞİ

volkan konak

Arajman müzik akımının 90’lı yıllara özgü olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Yunan şarkıcı Dimitrsi Apostolakis’in Tis Yiayias Ta Paramitha şarkısından ilham alınarak ortaya çıkan Mimoza Çiçeği parçası Türk-Yunan kültürünün benzer özelliklerini adeta somut bir şekilde gözler önüne seriyor.

YENİ TÜRKÜ-OLMASA MEKTUBUN

yeni türkü

“Bu şarkı da mı?” dediğinizi duyar gibiyiz. Evet bu parçada arajman müzik eserleri arasında yerini alıyor. Orijinali Haris Alexiou’un ‘Ola se Thimizoun’ olan bu şarkıyı bir kez de bunu bilerek dinlemenizi istiyoruz. Mutlaka yeni duygular yaratacaktır.

BONUS: TARKAN- ASLA VAZGEÇEMEM

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Listemizde sizlere en çok tanıdık gelen şarkının bu olduğunu düşünüyoruz. Gipsy Kings’in No Volvore parçasından uyarlanarak Türk pop müziğine kazandırılan bu eser her dinleyişte ‘bir yerlerden tanıdık geliyor’ hissini uyandırmayı başarıyor.

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