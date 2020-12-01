Küçük dilinizi yutmanıza neden olacak 10 Türkçe arajman şarkı!

Türk pop müziğin sevilen şarkıları sizleri bir kez daha şaşkınlığa uğratacak. Ancak bu sefer bambaşka bir durumla! Çünkü şarkılara daha farklı bir gözle bakacaksınız. Yabancı müziklerin üzerine yazılan Türkçe sözlerle hit haline gelen parçaları sizler için derledik. Hazırsanız başlıyoruz...

MÜSLÜM GÜRSES- AFFET

Arabesk müzik denilince ilk akla gelen isimlerden biri olmayı başaran Müslüm Gürses’in Affet şarkısı, Rainbow’un Temple Of The King şarkısından uyarlama... Müslüm Baba’nın yorumu şarkının orijinal halini bir hayli sallamış siz ne dersiniz?

AJDA PEKKAN-BAKSANA TALİHE

Süperstar Ajda Pekkan’ın 1977 yılında çıkarttığı ‘Baksana Talihe’ şarkısının orijinal hali Marjan’in Kavire Del parçası... Şarkı yıllar sonra bir kez de Göksel’in sesinden hayat buldu. Şarkının orijinalini dinlemenizi tavsiye ediyoruz o tanıdık tınıları anında keşfedeceksiniz.

AJDA PEKKAN-KİM NE DERSE DESİN

Ajda Pekkan’ın sesinden aşk için her yolun mübah olduğunu anlatan şarkı 1977 yılında piyasaya çıktı. Şarkının orijinali ise Dean Martin’in Sway parçası... Athena, Ayshe ve Cem Belevi tarafında da seslendirilen şarkı Türk pop müziğinin mihenk taşlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.