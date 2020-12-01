Küçük dilinizi yutmanıza neden olacak 10 Türkçe arajman şarkı!

Türk pop müziğin sevilen şarkıları sizleri bir kez daha şaşkınlığa uğratacak. Ancak bu sefer bambaşka bir durumla! Çünkü şarkılara daha farklı bir gözle bakacaksınız. Yabancı müziklerin üzerine yazılan Türkçe sözlerle hit haline gelen parçaları sizler için derledik. Hazırsanız başlıyoruz...
Arabesk müzik denilince ilk akla gelen isimlerden biri olmayı başaran Müslüm Gürses’in Affet şarkısı, Rainbow’un Temple Of The King şarkısından uyarlama... Müslüm Baba’nın yorumu şarkının orijinal halini bir hayli sallamış siz ne dersiniz?
Süperstar Ajda Pekkan’ın 1977 yılında çıkarttığı ‘Baksana Talihe’ şarkısının orijinal hali Marjan’in Kavire Del parçası... Şarkı yıllar sonra bir kez de Göksel’in sesinden hayat buldu. Şarkının orijinalini dinlemenizi tavsiye ediyoruz o tanıdık tınıları anında keşfedeceksiniz.
Ajda Pekkan’ın sesinden aşk için her yolun mübah olduğunu anlatan şarkı 1977 yılında piyasaya çıktı. Şarkının orijinali ise Dean Martin’in Sway parçası... Athena, Ayshe ve Cem Belevi tarafında da seslendirilen şarkı Türk pop müziğinin mihenk taşlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.
Zeki Müren’in seslendirdiği Karlar Düşer şarkısı 1991 yılında bu sefer de Akrep Nalan tarafından piyasaya sürüldü. Salvatore Adamo ‘nun Car Je Veux şarkısından esinlenerek ortaya çıkartılan parça Zeki Müren’in yorumunda orijinaline çok daha yakın...
Milliyetçi duyguların tavan yaptığı adeta “Asın bayrakları” dedirten bu şarkı da arajman parçalar arasında yerini alıyor. Biliyoruz şaşırdınız. Ancak şarkının orijinali Der Rebe Elimelekh’in Traditiona Jewish parçasından uyarlanmış...
Adı “Türkçe’yim ben” diye bağıran bu şarkıda arajman listemizde yerini aldı. Erkin Koray’ın sesinden hayat bulan şarkının orijinal hali ise Samir Yazbek’in Weli Weli Hobboun Weli parçası...
Türk pop müziğinin beste fabrikatörü olarak bilinen minik serçe Sezen Aksu’da arajman müzik furyasına katılmış. Minik serçenin Her Şeyi Yak şarkısının orijinal halini merak ediyorsanız, Haris Lexiou’nun Mia Pista Apo Fosforo parçasını dinlemenizi öneririz. Hazır eliniz değmişken bu şarkıyı bir de Duman’ın yorumundan dinleyin.
Listemize Sezen Aksu’nun sevilen şarkılarından biriyle daha devam ediyoruz. ‘Yine Mi Çiçek’ şarkısının orijinal hali Ara Dinkjian’ın The Insivible Lover parçası...
Arajman müzik akımının 90’lı yıllara özgü olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Yunan şarkıcı Dimitrsi Apostolakis’in Tis Yiayias Ta Paramitha şarkısından ilham alınarak ortaya çıkan Mimoza Çiçeği parçası Türk-Yunan kültürünün benzer özelliklerini adeta somut bir şekilde gözler önüne seriyor.
“Bu şarkı da mı?” dediğinizi duyar gibiyiz. Evet bu parçada arajman müzik eserleri arasında yerini alıyor. Orijinali Haris Alexiou’un ‘Ola se Thimizoun’ olan bu şarkıyı bir kez de bunu bilerek dinlemenizi istiyoruz. Mutlaka yeni duygular yaratacaktır.
Listemizde sizlere en çok tanıdık gelen şarkının bu olduğunu düşünüyoruz. Gipsy Kings’in No Volvore parçasından uyarlanarak Türk pop müziğine kazandırılan bu eser her dinleyişte ‘bir yerlerden tanıdık geliyor’ hissini uyandırmayı başarıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum