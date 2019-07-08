Küçük insanların ülkesinde uzun boylu olmak!

ABD’den 26 kat daha küçük olan Japonya'da 126 milyon insan yaşıyor. Ülkelerin kendine has alışkanlıklarından olsa gerek, kendi standartlarına uygun dizaynları bazen turistler için sıkıntı yaratabiliyor.

İşte o komik paylaşımlar...

"JAPONYA'YA İLK SEYAHATİM''

''ÜVEY BABAM BU HAFTA JAPONYA'YI ZİYARET EDİYOR''

''1.92 BOYLA JAPONYA YOLCUSUYUM''

''JAPONYA'DAKİ DUŞUMDAN BOYNUM MEMNUN DEĞİL''

''BÜYÜK JAPONYA'DA''

''GELENEKSEL JAPON EVİ VE KAPISI''

''GELDİK, GÖRDÜK, ÇATIYA YÜKSELDİK''

''UZUN BOYLU İNSAN PROBLEMİ''

''JAPONYA KESİNLİKLE BANA GÖRE İNŞA EDİLMEMİŞ''

''JAPONYA'DA UZUN OLMAK''

''O KADAR UZUN DEĞİLİM''

''SON JAPONYA SEYAHATİM''

''UZUN BOYLU ADAMLAR İÇİN JAPONYA'DAKİ BAŞKA BİR PROBLEM''

''UZUN BOYLULAR İÇİN TRENDE BAŞKA BİR PROBLEM''

''EĞER JAPONYA SEYAHATİMİ ÖZETLEMEMİ İSTERSENİZ...''

''JAPONYA, UZUN ARKADAŞIM İLE''

''JAPONLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK''





