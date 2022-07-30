'Küçük Kahraman' ilan edildi! Cesareti karşısında herkesin dili tutuldu

7 yaşındaki Massiah Browne, havuza düşen bir bebeğin hayatını kurtarması ile gündem oldu. Herkesin övgüsünü toplayan ve hızlıca düşünme ve hamle yapmasıyla takdir edilen ufaklık, kahraman ilan edildi.

GARİPLİK OLDUĞUNU ANLADI

Massiah, havuzun dibindeki küçük çocuğu gördüğünde ailesinin yaşamakta olduğu sitenin havuzunda yüzüyordu. Bir gariplik olduğunu anlayan ikinci sınıf öğrencisi onu kurtarmak için hemen harekete geçti.

6 METRE DERİNLİĞİNDEYDİ

Massiah'ın annesi Tiara Delvalle'ye göre, Massiah, o an ağzı ve gözleri açık olduğunu söylediği 3 yaşındaki bebeği kurtarmak için 6 metre derinliğindeki havuza daldı. Cesur çocuk, yürümeye yeni başlayan bebeği havuzun yüzeyine çıkarmayı başardı.

NEFES ALIYORDU

Birlikte havuzda oynadığı Savannah adlı 9 yaşındaki bir akrabası, onları havuzun kıyısına çekti. Hemen ailesine koştular ve onlar da 911'i arayıp kalp masajına başladılar. Sacramento İtfaiye Departmanından bir sözcü, ilk müdahale ekipleri geldiğinde 3 yaşındaki bebeğin nefes aldığını doğruladı.

''MUCİZE''

Delvalle, olayı “mucize” olarak nitelendirdi ve çocuğunun durumunun iyi olduğu bildirilen annesiyle temas halinde olduğunu ekledi.Delvalle, "Böyle kahramanca bir şey yapacak kadar cesur olduğu için çok minnettarım" diye ekledi.

Massiah'ın babası Olimpik boksör Marcus Browne , oğlunun balık gibi yüzmesine ve süper empatik olmasına rağmen, çocuğunun yapabilecekleri karşısında şaşkına döndüğünü söyledi.

