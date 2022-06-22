Kahraman anneanne torununu kurtarmak için göle atladı! Saniyeler içinde ikisi de hayatını kaybetti

49 yaşındaki anneanne Stephanie Walker ve 13 yaşındaki torunu Makayla Parther West Point Gölü’ne balık tutmak için gitti. İkili eğlenceli zaman geçirirken Makayla’nı ayağı kaydı ve genç kız kendisini bir anda gölün içinde buldu. Yüzmek için çabalamasına rağmen gölün dibine doğru çekilen Makayla’yı kurtarmak için anneannesi de göle atladı.

Yüzme bilmeyen anneannenin torununu kurtarma çabası yetersiz kaldı. Walker’in cansız bedenini suyun üzerinde gören bir kişi polise haber verdi. Göle çağrılan ilk müdahale ekipleri, büyükannenin nefes almadığını fark ederek onu Well Star West Georgia Tıp Merkezi'ne götürdü.

ARAMALAR 5 SAAT SÜRDÜ

Makayla’nın cesedi beş saatlik aramanın sonucunda gölün başka bir noktasında bulundu. Walker'ın oğlu Rodrikeus Prather, bir Facebook gönderisinde , annesinin yüzme bilmemesine rağmen torununu kurtarmak için çaresizce göle atıldığını yazdı. Walker'ın kızı ve Makayla'nın annesi olan Shawanda Prather, annesini bir süper kahraman olarak ilan ederken torununu kurtarmak için her şeyi yaptığını söyledi.



