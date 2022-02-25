Kahraman köpek sahibinin hayatını kurtardı! “Köpeğim olmasa şimdi duldum”

Loretta ve Ray Whiteley çifti, Chewie Leyland adını verdikleri köpeklerini pençeleri ve ağzı bantlanmış halde siyah bir çöp torbası içinde ufak bir mezarda terk edilmiş halde bulmuştu. Yavru köpeğin o halinden etkilenen çit onu evlat edinmeye karar verdi. Henüz 12 haftalıkken Loretta ve Ray ile yaşamaya başlayan Chewie, can borcunu sahibinin hayatını kurtararak ödedi.

“ÜZERİNDE SIÇRIYORDU”

Loretta, evlerinin içinden yüksek sesle gelen havlamaları duyunca içeriye koştuğunu ve eşini yerde yatarken gördüğünü söyledi. O anları anlatan Loretta, “Her şeyi yere fırlatıp içeri girdim. Chewie çılgınca Ray'in göğsünde sıçrıyordu ve yüzünü yalıyordu. Chewie olmasaydı, Ray ölecekti ve bu benim tüm dünyamın başıma yıkılması demek olurdu." diyerek açıkladı.

4 kilogram ağırlığındaki küçük köpeğin sahibini hayata döndürmek için eşinin üzerine çıkarak kalp masajı yaptı. Küçük köpek, Ray'in göğsüne aşağı ve yukarı zıplayarak sonu hayatta tutmak için tüm gücüyle savaştı. Loretta, Ray'in gözlerinin önünde kalp krizi geçirdiğini fark ettiği anı "gerçeküstü bir an" olarak tanımladı. "Nabzını kontrol ettim ve nefes almadığını fark ettim. Öldüğünü sanmıştım." dedi.

Loretta şöyle devam etti: "Chewie Ray’in üzerinden inmedi, ama Ray'i yere sürükledim ve ambulans çağırırken ona kalp masajı yaptım. Kesinlikle şaşırtıcıydı çünkü buraya çok çabuk geldiler. Ray olaydan sonraki beş haftayı hastanede geçirdi. "

“EŞİME İKİNCİ BİR ŞANS VERDİ”

Köpeğinin tepkisi sayesinde eşinin hayat tuttuğunu ifade eden Loretta, “Chewie bu tepkiyi vermeseydi, Ray’i kaybederdim ve o burada olmazdı. Neyse ki, o zamandan beri Chewie her zaman Ray'e göz kulak olsa da böyle bir şeyi bir daha yaşamadık.Eğer Ray tuhaf bir şekilde nefes alıyorsa, Chewie hemen onun üzerine atlar ve Ray'in iyi olduğundan emin olana kadar yüzünü yalar." dedi.

Hayatını kurtarmanın yanı sıra, Chewie Ray'e "ikinci bir hayat şansı" verdi ve onun güvenini yeniden kazanmasına yardımcı oldu.Kahraman Yorkie'nin başkaları üzerinde de çok olumlu bir etkisi oldu. Onun sayesinde Loretta, hayvan yardım kuruluşları ve ihtiyacı olan evcil hayvanlar için 5.000 sterlinden fazla para toplanmasını sağladı.

“ONUNLA GURUR DUYUYORUM”

2022 Kennel Club Kahraman Köpek Ödülü'ne finalist olarak aday gösterildiği için sahipleri Chewie ile gurur duyduğunu ifade etti. Chewie, dört seçkin köpeğin yanında aday gösterildi. Köpek Ödülü'nün sahibi, seçtikleri köpek hayır kurumu için 5,000 sterlin alacak ve diğer finalistler de seçtikleri köpek yardım kuruluşuna 1,000 sterlin bağış alacaklar.



