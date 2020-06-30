Küçük Kızın At İle Çekilen Fotoğrafı Kahkahalara Boğdu

PEYNİİR! Fotoğraf çekilirken kocaman gülümsediğimizin belli olması için deklanşöre basılmadan önce deriz. Fotoğrafa dönüp baktığımızda mutlu suratlar görmek hoşumuza gider. Hepimizin evinde en az 1-2 tane anılarla dolu fotoğraf albümü vardır. Aynı bugünkü aileler gibi bizlerin de aileleri büyürken yüzlerce fotoğrafımızı çektiler.

Geriye dönüp baktığımızda fotoğraftaki insanları, hatta fotoğrafın çekildiğini hatırlamasak bile bunlar bize hayatımızı anlatır. Fotoğraflarla ilgili en güzel şey ise bakıldığında bizlere çağrıştıracağı güzel anılarımızdır. Bunun yanında bahsetmemiz gereken bir diğer nokta ise fotoğraf sabotajcıları. Onlar, harika bir kare çekilirken şaşkın bir surat ile gelip fotoğrafı berbat eden şakacılardır. Ancak birçok fotoğraf sabotajı sonradan bakıldığında oldukça komiktir. Aşağıda yer aldığı gibi!

Küçük kız at ile fotoğraf çekilmek istiyor. Fotoğrafı çeken babası sonrasında kahkahalara boğuluyor. Çünkü at bir fotoğraf sabotajcısı çıkıyor!

Yukarıdaki Clydesdale türü atın zamanlaması harika olmuş. Planlanmamış bu anın küçük kızın ailesinin bu fotoğrafı her gördüklerinde güldüreceği kesin!

