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Küçük Onur son haliyle şaşkına çevirdi! 90'ların çocuk yıldızını gören tanımadı

19.10.2023 08:35 | Son Güncelleme:
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90’lı yılların unutulmaz ismi Küçük Onur bir döneme damga vurmuştu. Sesi ve tavırları ile dikkat çeken ve henüz 8-9 yaşlarındayken Mahsun Kırmızıgül ile şarkı söyledikten sonra şöhret basamaklarını bir bir tırmanan Küçük Onur'un son hali şaşırttı.

Unutulmaz isimlerden biri olan Küçük Onur'un son halini görenler tanıyamadı. Gözlerden uzak bir yaşam süren Küçük Onur lakaplı Onur Sarıkaya'nın değişimi ağızları açık bıraktı.

1982 yılında dünyaya gelen Onur Sarıkaya henüz 8-9 yaşlarındayken ün kazandı. 90’lı yıllarda ve 2000’lerin başında güçlü sesi ile dikkat çeken ünlü isim Mahsun Kırmızıgül, Seda Sayan gibi usta isimlerle bir arada yer almıştı.

küçük onurun son halini gören şaştı kaldı

Mahsun Kırmızıgül ile canlı yayında şarkı söyleyerek bir gecede Türkiye’nin tanıdığı bir isim haline geldi.

küçük-onur-son-halini-görenler-tanıyamadı

Küçük İbo ile aralarında rekabet bulunan Sarıkaya, dizi oyunculuğu da yaptı.

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Ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Reyting Hamdi, Karate Can, Aynalı Tahir ve Acı Günler de yer alıyor.

küçük-onurun-son-halini-görenlerin-ağızları-açık-kaldı

Sevilen isim 2000 yılında Deniz Show isimli bir program ile seyirci karşısına çıktı. Küçük Onur şimdilerde televizyon dünyasından uzak bir yaşam sürdürüyor.

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