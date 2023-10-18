Fiyatı 960 TL'ye düştü! Sonbaharın vazgeçilmezi olacak Jack&Jones cekette büyük indirim!

Sıcak havaların yerini yavaş yavaş soğuk havalara bırakmaya başladığı bu zamanda hem tarzınıza hem bütçenize uygun bir ceket bulmakta güçlük çekiyorsanız tam da olmanız gereken yerdesiniz! Sonbahar ve kış aylarında tercih edebileceğiniz, sizi sıcacık tutacak, her kombininize uyum sağlayacak bir ceketle karşınızdayız: Jack & Jones ESSENTIALS JJEMULTI QUILTED JACKET NOOS! Üstelik bu ceket bütçenizi de yormayacak; çünkü kısa süreliğine %50 indirimle satışta! İşte detaylar!

Jack & Jones ESSENTIALS JJEMULTI QUILTED JACKET NOOS

Erkek giyimin sevilen markalarından Jack&Jones, yıllardır özgün tasarımlı ve kaliteli ürünleriyle öne çıkıyor. Her sezona uygun ürünleriyle adından sıkça söz ettiren markanın yelek ve ceket modelleri oldukça seviliyor. Jack & Jones ESSENTIALS JJEMULTI QUILTED JACKET NOOS da hem şıklığı hem de dayanıklılığı bir arada sunan yüksek kaliteli bir ürün. Hem günlük giyimde hem de özel etkinliklerde kullanabileceğiniz bu çok yönlü bir parçayı şık bir kazak ve kot pantolon ile kombinleyebilirsiniz.

Bu içerik 18 Ekim 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

Modadan elektroniğe, ev yaşamdan kişisel bakıma günün indirimli ürünlerini görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.







