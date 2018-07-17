Küçük sinekleri uzaklaştıran en pratik yöntem

Meyve sineği olarak bilinen minik sinekler yaz zamanı çoğalarak ortaya çıkarlar. Oldukça rahatsız eden bu sinekler özellikle yiyeceklerin üzerine konmaya bayılıyorlar. Meyve sineklerine çözüm arıyorsanız size bu bahsedeceğimiz yöntemi uygulamanızı öneriyoruz.
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Meyve sineklerinden kurtulmanın yöntemi oldukça basit. İhtiyacınız olan şey fırın ve bir adet limon.
Fırını düşük ısıda ısıtın ve ardından kapatın.
Isınmış fırının içerisine ortadan ikiye kestiğiniz limonu yerleştirin ve fırının kapağını açık bırakın.
Bu işlemi yatmadan hemen önce yapın. Fırının ısısıyla birlikte yayılan limon kokusu sinekleri tamamen uzaklaştıracaktır.
Limon kokusuna gelen sinekler limon üzerine toplanacaktır. Sabah kalktığınızda yapmanız gereken şey ise fırını temizlemek :)
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