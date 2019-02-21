'Küçük sırrını' açık eden karısını dava ediyor

Bir uzakdoğu ülkesinde yaşanan olayın şokuyla yaşadıklarını internette paylaşan ismini açıklamayan kadın kocasına yakalandı.
Adamın mikropenisli olduğunu bilen bir arkadaşı, sosyal medyada viral olan yazıyı görünce arkadaşına durumu anlattı. Adam durumu fark edince çok öfkelendi.
Öfkeli adam, onu herkese rezil etmekle suçladığı karısını boşanmak ve dava etmekle tehdit ediyor.
Kendini aldatılmış ve kandırılmış hisseden kadının kötü tecrübesini anlattığı paylaşımları sosyal medyada kısa sürede viral olmuştu.
KOCASIYLA YÜZLEŞTİ
Eşiyle yüzleşen kadın bunu kendinden saklamaması gerektiğini kocasına söyledi ancak kocası kadına eğer bilseydi kadının onu terk edeceğinden emin olduğunu belirtti.
Çift şu an yüz yüze bakacak durumda değil ancak kadın durumu anbean sosyal medya paylaşımlarıyla aktarmaya devam ediyor.
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