Mynet Trend

Küçükçekmece'de garip olay! Ağacı sökmek için dakikalarca uğraştı ama başaramadı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 19.10.2019 12:57 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de alkollü olduğu tahmin edilen bir kişi dakikalarca bir ağacı kırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Çevre esnafının tepkisini çeken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz perşembe günü gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi.

Bir iş yerinin önünde belediye tarafından dikilen ağacın yanına bir kişi yaklaştı. Alkollü olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz kişi ağacı kırmaya, yerinden sökmeye çalıştı. Dakikalarca uğraşan, zaman zaman yere düşen ve ayakta durmakta güçlük çeken kişi bir türlü ağacı kırmayı başaramadı. Ağacı kırmak için büyük mücadele veren adam amacında başarılı olamayınca daha sonra iş yerinin önünden ayrıldı. İş yeri sahibi sabah dükkanının açmaya geldiğinde ağacın eğik durumda olduğunu görünce ne olduğunu merak etti. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen iş yeri sahibi gördüğü görüntü karşısında çok şaşırdı.

"GÖRSEM ODUNLA DÖVERDİM"

Çevredeki esnaf da görüntüleri gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşadıklarını ve anlam veremediklerini dile getirdi. Bir esnaf ," Görsem bu adamı odunla döverdim. Böyle bir şey var mı ya?" diye konuştu. Başka bir esnaf ise, "Daha önce de yaşandı. Gece gelip ağaçları kırıyorlar, ağaçların üzerine çıkıyorlar. Bir doğa sever olarak üzüldük. Keşke gençlerimiz yapmasa bu son olur diye düşünüyoruz" dedi.

"ÇOK SAÇMA BİR GÖRÜNTÜ"

Seyit Ahmet isimli bir genç de görüntülere anlam veremediğini söyleyerek, "Daha yeni büyümüş ağaçtan ne istiyor bu adam şimdi. Ağacı sökmeye çalışıyor. Yere yatıyor bir şeyler yapıyor. Başaramıyor ama doğa anayı yenemez sonuçta. Çok saçma bir görüntü. Gerekirse hepimiz başında bekleyelim bu ağacın. Yıkamasınlar ne istiyorlar bu ağaçtan. Yine gelir doğa düşmanı bu adam" diye konuştu. Emir Bozkurt , " O kadar uğraşmış yıkamamış bile. Çok saçma bir davranış. Yakacak mısın ne yapacaksın? Niye yapıyorsun? Anlam veremedim. " dedi.

(DHA)

PARTNER Yıllardır birbirini arayan kardeşler komşu çıktı! Yıllardır birbirini arayan kardeşler komşu çıktı!
Yüz binlerce kişi bu görüntüleri izlediYüz binlerce kişi bu görüntüleri izledi
İstanbul'da eşsiz manzaraİstanbul'da eşsiz manzara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece AĞAÇ

En Çok Okunan Trend Haberler

Angelina'nın pabucu dama! Dünyanın en güzel kadını o

Angelina'nın pabucu dama! Dünyanın en güzel kadını o

İrem Sak hayranları için ayna karşısında dans etti

İrem Sak hayranları için ayna karşısında dans etti

Kazaya sebep oldu ve kaçtı! Genç Emel'den acı haber

Kazaya sebep oldu ve kaçtı! Genç Emel'den acı haber

İstanbullular böyle uyandı!

İstanbullular böyle uyandı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladı

İnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her gün okula böyle gidiyor

Her gün okula böyle gidiyor

15 yaşındaki kızı suyun altında tutarak boğdu!

15 yaşındaki kızı suyun altında tutarak boğdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki yaşındaki çocuk, annesinin kendisini öpmeden işe gitmesine böyle isyan etti

Yüz binlerce kişi bu görüntüleri izledi

İstanbul'da etkili olan sis havadan böyle görüntülendi

İstanbul'da eşsiz manzara

Hollanda'da yıllardır mahzende yaşayan bir baba ile 5 çocuğu polis tarafından kurtarıldı

Hollanda'da yıllardır mahzende yaşayan bir baba ile 5 çocuğu polis tarafından kurtarıldı

'Yılda 13 boksör ringlerde hayatını kaybediyor'

'Yılda 13 boksör ringlerde hayatını kaybediyor'

Maltepe'deki 'Bakireler Anıtı'nın son hali yürek dağladı!

Maltepe'deki 'Bakireler Anıtı' neydi ne oldu?

Para biriktirmek için bu 9 alışkanlığı acilen bırakın!

Para biriktirmek için bu 9 alışkanlığı acilen bırakın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.