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  4. 'Küfür' itirazında bulunmuştu! Fenerbahçe Beko Başantrenörü Itoudis'ten Galatasaraylılar için çok konuşulacak sözler

'Küfür' itirazında bulunmuştu! Fenerbahçe Beko Başantrenörü Itoudis'ten Galatasaraylılar için çok konuşulacak sözler

27.11.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Basketbol Süper Lig'inin 8. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi Galatasaray Nef'i 91-97 mağlup ederken, Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli hocası Itoudis ile Galatasaray kaptanı Göksenin Köksal arasında yaşanan gerginlik maça damga vurmuştu. Itoudis karşılaşmanın ardından konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

'Küfür' itirazında bulunmuştu! Fenerbahçe Beko Başantrenörü Itoudis'ten Galatasaraylılar için çok konuşulacak sözler

Ligin 8. haftasında karşılaştığı ezeli rakibi Galatasaray Nef'i 97-91 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Itoudis ve Galatasaray kaptanı Göksenin Köksal arasında yaşananlar karşılaşmaya damga vururken, mücadelenin tamamlanmasının ardından Itoudis yaşananları anlattı.

"YOĞUNLUK GEREKTİREN BİR MAÇTI"

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Karşılaşmaya dair "Çok yoğunluk gerektiren bir maçtı. Ruh ve kalbi gerektiren bir maçtı." ifadelerini kullanan Itoudis, "Üst üste 3. maçımız. Monaco'da büyük maç, seyahat, Milano'da büyük maç, seyahat, büyük maç Galatasaray, şimdi otele gidiyoruz, sonra Beşiktaş. Bu takım karakter gösterdi. Fenerbahçe taraftarının, başkanın, yönetimin bizi seçtikleri için gurur duymalarını istiyoruz. Bizim sözümüz, taraftarımız bizim çabamızı görecek. Bugün bizi savaşırken gördüler" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAYLILAR SÖYLEDİĞİM HER ŞEYİ DİNLEDİ"

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Galatasaray kaptanı Göksenin Köksal'ın kendisine küfür ettiği gerekçesiyle itirazda bulunan Itoudis, yaşanan bu duruma dair, "Molamız varken ben Galatasaray benchine gitmiyorum. Hayatımda ilk kez başıma geliyor bu. Galatasaraylılar geldi, "E hadi gelin dinleyin dedim". Sonra normal konuşmama devam ettim. Söylediğim her şeyi de dinlediler." şeklinde konuştu.

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