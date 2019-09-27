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Kukla müzesi açıldı! Hem ürkütücü hem de eğlenceli kuklalar

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 27.09.2019 11:28 | Son Güncelleme

İstanbul Uluslararası Kukla Festivali Genel Sanat Yönetmeni ve Karagöz Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Özek’in koleksiyonundan oluşan Kukla Müzesi “Dünya Kuklaları” Metropol İstanbul’da açıldı. Müze, 6 ay boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Kukla müzesi açıldı! Hem ürkütücü hem de eğlenceli kuklalar

Metropol İstanbul, toplam 115 parçadan oluşan “Dünya Kuklaları” müzesine ev sahipliği yapıyor. Hindistan, Tayland, Endonezya, Almanya, Myanmar, Türkiye, Çin, Vietnam, Fransa, Bulgaristan, Mısır, Tunus, İtalya gibi ülkelerden gelen birbirinden orijinal kuklaların yer aldığı müze 6 ay boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

TÜM DÜNYADAN KUKLALAR VAR

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Müzenin girişinde 18. yüzyıla işaretlenen İtalya’nın Sicilya bölgesine ait “Pupi” diye adlandırılan “Şövalye Kuklalar” nadir örnekler arasında yer alıyor. Dünyada yalnızca Alman Etnoğrafya müzelerinde bulunan “Memlük Gölge Oyunundan” bir kukla da Metropol İstanbul’un kukla müzesinde meraklılarını bekliyor.

Müzede ayrıca; gerçek altın malzemeler kullanılarak hazırlanmış “Myanmar ipli kuklası” ve “Endonezya gölge kuklaları” yer alıyor. 14. yüzyıldan kuklalar ve Hindistan’ın “dev gölge kuklaları” ise mutlaka ziyaret edilmesi gereken bölümler arasında.

Güçlü bir görsel yaklaşımla ince el işçiliğinin bir araya geldiği Çin “gölge kuklaları” büyük küçük herkesin ilgi odağı haline gelecek. Vietnam’ın nadir bulunan “su kuklası” ise oynatım tekniğiyle en çok ilgi çeken kuklalar arasında yer alıyor. Müzenin ayrı bir bölümü de Türk gelenekselliğinin temsilcilerinden “Karagöz” figürleriyle bezeli.

EKİM AYI BOYUNCA HER PAZAR ÜCRETSİZ GÖSTERİ

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Metropol İstanbul’da, kukla müzesi açılışına özel Ekim ayı boyunca her Pazar günde üç seans olacak şekilde hazırlanan kukla gösterileri, kukla seven tüm çocukları bekliyor. Metropol İstanbul, bu yıl 22.si gerçekleşecek Uluslararası Kukla Festivali’ne 1-2-3 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
kukla kukla müzesi sanat kültür sanat

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