Kukla müzesi açıldı! Hem ürkütücü hem de eğlenceli kuklalar

Metropol İstanbul, toplam 115 parçadan oluşan “Dünya Kuklaları” müzesine ev sahipliği yapıyor. Hindistan, Tayland, Endonezya, Almanya, Myanmar, Türkiye, Çin, Vietnam, Fransa, Bulgaristan, Mısır, Tunus, İtalya gibi ülkelerden gelen birbirinden orijinal kuklaların yer aldığı müze 6 ay boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

TÜM DÜNYADAN KUKLALAR VAR

Müzenin girişinde 18. yüzyıla işaretlenen İtalya’nın Sicilya bölgesine ait “Pupi” diye adlandırılan “Şövalye Kuklalar” nadir örnekler arasında yer alıyor. Dünyada yalnızca Alman Etnoğrafya müzelerinde bulunan “Memlük Gölge Oyunundan” bir kukla da Metropol İstanbul’un kukla müzesinde meraklılarını bekliyor.

Müzede ayrıca; gerçek altın malzemeler kullanılarak hazırlanmış “Myanmar ipli kuklası” ve “Endonezya gölge kuklaları” yer alıyor. 14. yüzyıldan kuklalar ve Hindistan’ın “dev gölge kuklaları” ise mutlaka ziyaret edilmesi gereken bölümler arasında.

Güçlü bir görsel yaklaşımla ince el işçiliğinin bir araya geldiği Çin “gölge kuklaları” büyük küçük herkesin ilgi odağı haline gelecek. Vietnam’ın nadir bulunan “su kuklası” ise oynatım tekniğiyle en çok ilgi çeken kuklalar arasında yer alıyor. Müzenin ayrı bir bölümü de Türk gelenekselliğinin temsilcilerinden “Karagöz” figürleriyle bezeli.