Kulak, burun, boğaz cerrahisinde teknolojik yenilikler

Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç, kulak, burun, boğaz cerrahisinde yaşanan teknolojik yenilikler hakkında oldukça faydalı açıklamalarda bulundu.
Yaşanılan bu yenilikler hasta bakımını iyileştirmeye ve bunu daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye yardımcı olan cihazlar olarak ön plana çıkıyor. Arttırılmış görüntüleme yöntemleri, minimal invaziv yöntemlere olanak sağlayan robotik cerrahi cihazları, 3 boyutlu kılavuzlu cerrahi ve yüksek kaliteli mikroskoplar kulak burun boğaz cerrahisinde şu anda en ilgi çeken alanlardan bazılarını oluşturuyor.
KOZMETİK GÖRÜNÜM VE HIZLI İYİLEŞME SÜRECİNDE MİNİMAL İNVAZİV
Kulak, burun, boğaz bozukluklarının tanı ve tedavisinde minimal invaziv prosedürler önemli ölçüde uygulanır. Devrim niteliğindeki minimal invaziv KBB araçları, büyük ameliyatlara bir alternatif sunmakta ve daha az doku hasarı, daha küçük ameliyat izi ve daha hızlı iyileşme gibi avantajlar sağlar.
Rinoplasti, bademcik ameliyatı ve endoskopik sinüs cerrahisi gibi operasyonlarda minimal invaziv yöntemler ve teknolojisi yüksek cihazlar sıklıkla tercih edilir. Robotik kollarla donatılmış sofistike enstrümanlar kulak, burun ve boğazla ilişkili ağız boşluğu, gırtlak kanseri gibi alanlarında tedavi olanağı tanır.
KRİTİK HEDEFLER BELİRLENİR
Tıbbi görüntüleme teknolojisi alanındaki gelişmeler, hekimlere anatomik ve fonksiyonel verileri daha belirgin bir şekilde sağlar. Görüntüleme teknolojilerinin kılavuzluğunda gerçekleştirilen ameliyatlar geleneksel cerrahi yaklaşımlarda olası hataların riskini önemli ölçüde düşürür.
Arttırılmış gerçeklik destekli görüntüleme yöntemleri doktorların operasyondan önce ve sonraki durumları gösterebilmelerine imkan tanır. Ayrıca bunları fiili cerrahi işlemler sırasında kullanılacak bilgi kapsamını genişletmek için kullanabilmek mümkün.
Bu görüntüleme yöntemleri sayesinde beynin bölümler ya da önemli sinirler veya arterler gibi kritik hedefler belirlenebilir. Bu sayede operasyon sonrası meydana gelen komplikasyonlar ve buna bağlı ölümler neredeyse ortadan kalkar.
Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı
Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç
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