Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Bu kuş bebek gibi ağlıyor

Hayatta çok garip şeyler karşımıza çıkabiliyor. Daha ne kadar şaşırabiliriz derken hop beklenmedik bir şeyle çıta yeniden yükseliyor. Söz konusu hayvanlar olunca da her zaman mucizeler yaşanabiliyor. İşte bunlardan biri de Amerika'da karşımıza çıkan bu kuş. Bebek gibi ağlayan kuşu duyanlar hayretlerini gizleyemiyor.

BEBEK SESİ ÇIKARMAKTA UZMANLAŞMIŞ

Amerika'nın en büyük egzotik kurtarma merkezlerinden olan Animal Magic Inc.'den Mark Rosenthal'in paylaştığı bir video görenleri ve duyanları hayrete düşürdü. Nico adlı bir kuş, bebek sesi çıkarmakta uzmanlaşmış.

SAHİBİ ONU SEVİNCE SUSUYOR

İnanılmaz derecede gerçekçi bebek ağlamasıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nico'nun yanından geçen insanlar, gerçek bir bebeğin kafese konulduğunu sanıp endişe duyuyor. Ne zaman dikkat çekmek isterse, Nico bir çocuk gibi ağlamaya başlıyor. Mark’ın onu sevmesiyle ağlamayı kesen, Nico’nun ilgi ve sevgi için aynı alışılmadık bir yöntem bulduğu ve bu yöntemin işe yaradığı kesin.



