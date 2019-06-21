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Kullanıcıları için hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor!

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TEKNOLOJİ  | 21.06.2019 09:25 | Son Güncelleme

Bundle yepyeni özelliklere kavuştu. Bundle Finans eklentisini ve kadınlara yönelik bildirim servisini hizmete sundu.

Kullanıcıları için hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor!

Piyasaları takip etmek artık çok daha kolay! Ana menüye entegre ettiği Finans eklentisi ile Bundle, kullanıcılarının gündemin yanı sıra paralarının değerini de takip etmesini sağlıyor.

Finans eklentisi ile döviz kurlarını, borsa endekslerini, altının fiyatını ve kripto paraları tek bir yerden takip etmek mümkün.

Kullanıcılar, favori yatırım araçlarının değerine uygulamanın ana menüsünden anbean göz atabiliyor. 5 yatırım aracına kadar oluşturdukları portföylerine ulaşabildikleri detay sayfasında haftalık, aylık ve yıllık grafikler de bulunuyor.

Bundle Premium aboneleri ise sınırsız sayıda yatırım aracını portföylerine ekleyebiliyor ve piyasa açılış-kapanış saatlerinde de portföyleri hakkında bildirim alıyor.

Finans eklentisi haricinde Bundle bir ilke daha imza atarak kadın kullanıcılara özel yeni bir bildirim kategorisi de sunuyor. Kadınca kategorisini aktifleştiren kullanıcılar moda, yaşam, teknoloji ve sağlık gibi konularda tamamen kadınlara özel bildirimlerle gündelik yaşamlarına renk ve enerji katıyor!

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Anahtar Kelimeler:
Bundle Bundle Finans

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