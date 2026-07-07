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Kullanılmış bebek bezlerini geri dönüştürdüler! Artık çöp olmayacaklar

Brezilya'da 2021 yılında başlatılan pilot proje kapsamında kullanılan tek kullanımlık bebek bezleri toplanarak geri dönüştürülüyor. Okullarda uygulanan sistemle hem çevre kirliliğinin azaltılması hem de atıkların yeniden ham maddeye dönüştürülmesi hedefleniyor.

Kullanılmış bebek bezlerini geri dönüştürdüler! Artık çöp olmayacaklar
Nilgün Arabacı

Tek kullanımlık bebek bezleri, her gün milyonlarca adet çöpe atılması nedeniyle şehirlerin atık yönetiminde önemli sorunlardan biri olarak görülüyor. Brezilya'da hayata geçirilen yenilikçi bir pilot proje ise bu atıkları ekonomiye yeniden kazandırmayı amaçlıyor. Program kapsamında kullanılan bezler özel olarak toplanıyor, ayrıştırılıyor ve farklı ürünlerin üretiminde kullanılabilecek ham maddeye dönüştürülüyor.

KULLANILMIŞ BEZLER OKULLARDA TOPLANIYOR

Aralık 2021'de başlatılan "My First Recycling Program" (İlk Geri Dönüşümüm Programı), Huggies markasının sahibi Kimberly-Clark ile döngüsel ekonomi şirketi Boomera iş birliğiyle hayata geçirildi.

Pilot uygulama, São Paulo metropol bölgesindeki kreş ve anaokullarında başladı. Kurumlarda kullanılan bebek bezleri diğer çöplerden ayrı olarak toplanıp özel geri dönüşüm tesislerine gönderildi.

GERİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ DİKKATLE YÜRÜTÜLÜYOR

Tek kullanımlık bebek bezleri; plastik, selüloz ve emici malzemelerden oluştuğu, ayrıca organik atıkla temas ettiği için geri dönüşümü en zor evsel atıklardan biri olarak kabul ediliyor.

Bu nedenle bezlerin toplanması, taşınması, depolanması ve işlenmesi özel yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Projede amaç, bu atıkları yeniden kullanılabilir ham maddeye dönüştürerek düzenli depolama sahalarına giden atık miktarını azaltmak.

İLK HEDEF 100 TON GERİ DÖNÜŞÜM

Projeye katılan eğitim kurumlarına bezlerin doğru şekilde ayrıştırılması ve saklanması konusunda eğitim verildi. Aileler de çevre bilinci konusunda bilgilendirildi.

Şirket, pilot uygulamanın ilk yılında yaklaşık 100 ton kullanılmış bebek bezinin geri dönüştürülmesini hedefledi.

DÖNGÜSEL EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR

Projede görev alan Boomera, geri dönüştürülmesi zor atıkları yeniden ekonomiye kazandıran teknolojiler geliştiriyor. Bu sayede normal şartlarda çöpe giden bezler yeni ürünlerin üretiminde kullanılabilecek ham maddeye dönüştürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
geri dönüşüm bebek bezi
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